Questa sera andrà in onda sul canale Rai 3 l’amatissimo programma ‘Un giorno in pretura’: di cosa si parlerà stavolta?

La trasmissione ‘Un giorno in Pretura‘, in onda su Rai3, racconta e approfondisce i fatti di cronaca più rilevanti della storia recente, che hanno segnato il Paese.

Di cosa si parlerà questa sera, 16 ottobre 2021 alle ore 00:10?

L’argomento che verrà affrontato sarà la cosiddetta ‘Strage Delle Fontanelle‘ (nome con cui si intende l’attacco a sorpresa che portò a due morti e tre feriti nel 2016, a Napoli, per il controllo del Rione Sanità).

La strage, consumatasi all’interno di una sala da biliardo di via Fontanelle, ha portato a ben cinque condanne all’ergastolo: l’arresto è stato previsto sia per i mandanti, che per gli esecutori dei crimini commessi.

Un Giorno in Pretura, le anticipazioni della puntata di questa sera…

La lunga scia di sangue ricostruita dalle indagini porta a una guerra fra clan. Accusati di essere autori della strage che verrà ricordata come 'la strage delle Fontanelle' sono il giovane capoclan dei Barbudos, la moglie, la madre.

La Corte di Assise di Napoli ha dunque condannato all’ergastolo il capo clan dei Barbudos Antonio Genidoni, la moglie Vincenza Esposito, la madre Addolorata Spina, Emanuele Esposito e Alessandro D’Aniello: sono proprio loro i colpevoli dell’uccisione di Giuseppe Vastarella e del cognato Salvatore Vigna, nonché del ferimento di Dario Vastarella, Antonio Vastarella e Alfredo Ciotola, imparentati col capo clan Patrizio Vastarella.

Genidoni era da tempo controllato ed osservato dalle Forze dell’Ordine, ma le intercettazioni non sono riuscire ad evitare la strage, che si è consumata ormai da qualche anno.

Tra le famiglie Genidoni e Vastarella, però, non è stato il primo bagno di sangue: ci sono stati, infatti, moltissimi altri episodi di violenza, prima dello scontro decisivo in Via delle Fontanelle.

Si parlerà di tutto questo e di molto altro questa sera a ‘Un Giorno in Pretura’… e voi ci sarete?