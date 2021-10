Ambra Angiolini, Allegri torna a parlare: parole al veleno

Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri si sono lasciati: il tecnico della Juventus ha rotto il silenzio e ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Dopo quattro anni di relazione, la storia tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è finita. La crisi tra i due era già cominciata qualche mese fa, con il tecnico che ritornato alla Juventus ha preso casa a Torino, mentre l’attrice è restata a Milano. Secondo le indiscrezioni, l’allenatore avrebbe tradito la nativa di Roma.

In settimana, ‘Striscia la Notizia’ ha consegnato il tapiro d’oro: il servizio ha ferito e non poco la figlia di Ambra (Jolanda Renga) che ha scritto un post sui social network confermando di fatto il tradimento di Max. Il 54enne, quest’oggi, ha deciso di rompere il silenzio e di rilasciare alcune dichiarazioni.

Ambra Angiolini, Allegri rompe il silenzio: le sue parole al veleno

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Ambra Angiolini, il fuori onda con Staffelli cambia tutto: la verità mai nascosta

Domani sera la Juventus avrà un match molto importante: allo Stadium arriva la Roma di Mourinho. I bianconeri hanno vissuto un avvio di stagione decisamente complicato, con il pareggio di Udine e le sconfitte con Napoli ed Empoli. In occasione della conferenza stampa alla vigilia della sfida, Massimiliano Allegri ha deciso finalmente di rompere la vicenda in merito alla notizia di Gossip che ha scosso l’ultima settimana.

“Della mia vita privata non ho mai parlato e non intendo farlo: sono due cose che ho sempre diviso“, ha detto il nativo di Livorno incalzato dai giornalisti. “Va bene così ed è molto più importante parlare della partita di domani”, ha concluso l’allenatore.

LEGGI ANCHE –>Antonio Ricci a bomba contro i Ferragnez: per loro una profezia che mette paura

‘Striscia la Notizia’ è stato bersagliato da tutti, vip compresi: il programma satirico ha avuto non poche critiche negli ultimi giorni. Per questo motivo, sul sito ufficiale della trasmissione condotta attualmente da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada è apparso un video che potrebbe cambiare tutto. Staffelli non ha fatto nessun assalto all’attrice, ma la Angiolini già sapeva della consegna del tapiro e soprattutto aveva accettato il tutto.