Il drammatico incidente è avvenuto nelle prime ore di questo sabato 16 ottobre. L’impatto è stato fatale per il giovane.

Tragico incidente stradale nella capitale. Lo riferisce Roma Today: questa mattina, alle prime ore di sabato 16 ottobre, un ragazzo di 28 anni ha perso la vita in un scontro frontale su via Ostiense all’altezza di Casal Bernocchi. Secondo quanto si apprende dalla fonte locale, il dramma si è verificato poco prima delle 5:00. Il giovane, al volante di una Nissan Qashqai, è deceduto nello scontro con un autobus fuori servizio. Le circostanze e le dinamiche dell’impatto sono ancora in fase di accertamento.

Scontro frontale su via Ostiense: necessario l’intervento dei vigili del fuoco

Lo scontro, localizzato all’altezza del civico 1693 all’alba di questo sabato (16 ottobre), è stato fatale per il giovane 28enne. Secondo quanto riferisce Roma Today, l’impatto ha coinvolto una Nissan Qashqai, la vettura della vittima, e un autobus TPL della linea 017, in quel momento fuori servizio. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al ragazzo, il cui corpo è stato estratto dall’auto solo dopo l’arrivo dei vigili del fuoco, intervenuti per liberare la salma dalle lamiere dell’abitacolo. Accorsi sul posto anche un’ambulanza del 118 e una squadra di polizia.

Stando a quanto si legge nella fonte ufficiale, le cause e le dinamiche dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. I notiziari della capitale si limitano a confermare la morte del giovane 28enne e a stabilire le gravi condizioni dell’autista del bus. Ferito gravemente, l’uomo, sulla cinquantina, è stato trasferito all’ospedale San Camillo in codice rosso: il paziente sarà in seguito sottoposto all’alcoltest e all’esame tossicologico. Il tratto della via Ostiense, tra via delle Calle e via Casaletto di Giano, è stato transennato e chiuso al traffico su entrambi i lati per favorire le operazioni di indagine della polizia locale.

Sul posto resta la squadra di polizia per i rilievi dell’incidente.

