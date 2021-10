Joele Milan è stato cacciato da Uomini e Donne nella puntata andata in onda ieri venerdì 15 ottobre: dopo il suo addio, l’ex tronista ha voluto raccontare la sua versione

Joele è stato uno degli ultimi tronisti di Uomini e Donne di questa stagione in corso, ma nella puntata che è andata in onda ieri venerdì 15 ottobre, Maria De Filippi ha mostrato dei filmati che hanno portato la produzione a prendere una decisione inevitabile. Il tronista infatti, durante un ballo con Ilaria, aveva provato ad accordarsi per far in modo di sentirla fuori dal programma. Quando la produzione ha sentito la loro conversazione, hanno riferito tutto alla conduttrice e lei ieri gli ha cominciato di dover porre fine al suo trono.

Uomini e Donne, Joele viene cacciato e rompe il silenzio

Joele, appena finita la puntata, ha registrato un video e lo ha pubblicato sul suo profilo di Instagram. Ha fatto una premessa molto semplice: ha ricordato alle persone di essere un essere umano come tanti altri, di svegliarsi la mattina e di andare a lavoro e di non essere abituato a stare davanti alle telecamere, perciò non sa essere impostato come magari potrebbe fare qualcun altro. E poi ha aggiunto la sua versione dei fatti: per quanto sia difficile da credere, ha affermato che in quel momento stava solamente scherzando e che non sarebbe mai andato fino in fondo, infrangendo in questo modo le regole del programma. Si è scusato e ha ringraziato le persone più clementi per il sostegno dimostrato in questi giorni difficili.

Adesso tutti si stanno domandando una cosa molto semplice: proseguirà la frequentazione tra Ilaria e Joele? Staremo a vedere prossimamente sui loro profili social quello che succederà.