Anna Tatangelo ha sofferto moltissimo per Gigi D’Alessio, padre di suo figlio Andrea. Una dichiarazione di Silvia, sorella della cantante, spiazza tutti.

La storia dei due cantanti Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è ormai acqua passata, ma alcune dichiarazioni continuano a creare rumors tra le riviste di gossip. A rivelare indiscrezioni sulla relazione bella che sepolta è Silvia, la sorella di Anna.

Sia Anna che Gigi hanno voltato pagina.

Lei è felicemente fidanzata con il cantante ed attore Livio Cori, i due stanno vivendo una vera favola, sono innamorati follemente, hanno trascorso un’estate bollente tra baci appassionati ed effusioni in acque cristalline.

Lui invece sta per diventare padre, a regalargli quest’ennesima gioia è Denise Esposito, una ragazza napoletana. La coppia vive una relazione molto intensa, si amano moltissimo nonostante i 26 anni di differenza.

Prima del sereno però c’è stato un tornado che ha travolto tutto e tutti, a parlarne è Silvia.

“Ho visto mia sorella piangere disperata” commenta Silvia dispiaciuta per Anna

Anna Tatangelo ha amato moltissimo Gigi D’Alessio, la loro storia è sempre stata sotto i riflettori dal momento che il cantante decise di lasciare moglie e figli per la cantante di Sora. La decisione di Gigi fece scalpore ed Anna divenne una rovina famiglie. Diversi sono stati i bocconi amari da mandar giù, soprattutto perché l’opinione pubblica è stata meschina e malvagia. Dopo qualche anno è stato riferito, soprattutto da chi conosceva la storia tra Gigi e la sua ex moglie, che il rapporto era già logorato e che i due vivevano da tempo in Città separate. Anna fu solo l’ultimo step di un matrimonio finito.

Con il tempo la situazione si è fatta più semplice, i due si sono amati tantissimo e nonostante gli alti e bassi hanno costruito una bella famiglia, il frutto del loro amore è l’adolescente Andrea. Il pubblico si era affezionato ad Anna e Gigi, che per grandi linee ricordavano Al Bano e Romina Power, solo in chiave moderna. Quando la notizia della fine si è diffusa rapidamente è calato il gelo nel cuore di molti fan.

Oggi a parlare e a dire le cose come stanno è Silvia Tatangelo, che ricorda il brutto periodo vissuto da Anna quando la relazione era ormai agli sgoccioli. Silvia ha rivelato in un’intervista ai colleghi di Dipiù di quanto dolore avesse provato la sorella, “Ho visto mia sorella piangere disperata quando si sono lasciati per l’ultima volta…” dice Silvia ancora scossa nel ricordare quei momenti.

Tutta la famiglia di Anna, fino all’ultimo, ha sperato che la situazione potesse tornare alla normalità, ma quando hanno scoperto di Denise ogni certezza è crollata.