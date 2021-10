“Panettoni, già è Natale?”, Elena Morali mostra un fondoschiena panoramico: bacio bollente in piscina con LUI – FOTO

La showgirl dalla Turchia sta animando i social con foto peccaminose assieme al suo fidanzato, lato B esplosivo a cui è impossibile rinunciare.

I suoi primissimi passi nel mondo della moda e dello spettacolo li muove partecipando a “Miss Padania” e “Miss Universo” anche se la vera svolta della sua carriera arriva nel 2010 quando partecipa al programma di Italia 1 “La Pupa e il Secchione” che le ha dato la spinta principale.

Classe 1990 Elena Morali affascina giorno dopo giorno la sua nutrita community Instagram di 1,2 milioni di follower con contenuti sempre hot e al limite del legale, troppo provocante e sensuale da far perdere la testa.

Con il suo fidanzato Luigi Mario Favoloso, ex grande Fratello ed Ex di Nina Moric, è volata qualche giorno fa in Turchia per una vacanza con alcuni amici davvero spensierata e magica. Vediamo le foto dell’ultimo post che la mostrano come una vera tentazione per gli occhi proprio assieme a lui?

LEGGI ANCHE –> “Spettacolo della natura” Antonella Fiordelisi fa le prove per Halloween: si traveste ma va fuori di seno – FOTO

Elena Morali non resiste, sfoggia il suo lato migliore e i fan esultano

View this post on Instagram Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Che perfezione” Cristina Marino e la FOTO posteriore che manda in visibilio i fan: lato B pazzesco

Si trova alloggiata presso il Titanic Deluxe Bodrum in Turchia grazia alla collaborazione con l’agenzia di viaggio Luxio Collection. Elena Morali sta stregando nelle ultime ore con contenuto esorbitanti e feste assieme agli amici che sono lì con lei, tra questi Matteo Diamante, Francesco Chiofalo, Christina Bertevello, Lera Didkovskaya.

Ovviamente però anche il relax è d’obbligo in un post mozzafiato del genere e così la bella modella ha scattato anche tre foto al limite del peccaminoso con il fidanzato Luigi a bordo piscina della struttura: una vista panoramica alle sue spalle che fa a gara con il suo fondoschiena tondo e perfetto.

Lei è in piedi con un costume intero che la fascia alla perfezione mentre alla fotocamera mostra il lato B che in poche ora ha scatenato il delirio tra i follower che la seguono. Anche il bacio bollente con il suo uomo non è da meno, stretta vigorosa e bocca contro bocca per un tutt’uno che ha fatto sognare con un rimando diretto alle favole de “Le mille e una notte”.

Oltre 17mila like per lei in poche ore e commenti estasiati: “Gnoccona😍”, “Panettoni 🍑 già è Natale?“, “Come fai con quel fondoschiena così?“, “Sei un Sogno come un dipinto di Chagall 😍”, “Ma che bacio è questo?? Invidiaaa”.