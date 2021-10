Eleonora Pedron emoziona i fan su Instagram con uno scatto della sua incredibile bellezza. La conduttrice regala una visione mozzafiato: disarmante

Ottobre potrebbe rivelarsi il mese più intenso dell’anno per Eleonora Pedron, che proprio in questo periodo intraprende due diversi percorsi. Quello già tracciato nel suo destino e che incontra una ripartenza, alla conduzione di “Belli dentro belli fuori” al fianco della giornalista Margherita De Bac, tornate in onda su La7 proprio ieri.

Ma il cammino inedito e senza dubbio più difficile è la realizzazione del racconto autobiografico “L’ho fatto per te“, pubblicato questa settimana per Giunti Editore. La conduttrice affronta i momenti più difficili della sua vita, attraversando i gravi lutti che l’anno segnata per sempre.

Solo 15enne conosce il significato della perdita quando la sorella di 9 anni resta coinvolta in un tragico incidente stradale che ne causa la morte. Una grande sofferenza per la showgirl, che pochi anni più tardi incontra nuovamente il dolore del lutto, che le strappa quello che definisce il suo più grande amore.

Eleonora Pedron perde il padre partecipando in prima persona al drammatico evento, come riporta nel libro che raccoglie quei drammatici ricordi. Successivamente vince il concorso di bellezza “Miss Italia” che la condurrà al successo, esperienza che descrive così durante la presentazione della sua opera: “Ho partecipato per rendere orgoglioso mio padre da lassù, solo facendogli vedere che l’avevo fatto per lui“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> Miriam Leone, a “Domenica In” arriva ilgra videomessaggio sconvolgente: “Sono sposato, ma..”. L’attrice resta di ghiaccio

Eleonora Pedron incanta Instagram: sogno di bellezza

View this post on Instagram Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—> “Un’altra famiglia che hai rovinato per una cagna” Wanda Nara lascia (?) Icardi e smette di seguirlo su Instagram – FOTO

L’obiettivo dell’autobiografia di Eleonora Pedron è ricordare al lettore che rialzarsi dalle cadute più rovinose è possibile. La conduttrice riceve dalla vita anche tantissima gioia, a partire dalla sfavillante carriera che non ha mai subito battute d’arresto. Vive la più forte delle emozioni con la nascita dei due figli, avuti dalla lunga relazione con il pilota Max Biaggi, in seguito conclusa.

Ma l’amore torna a bussare alla sua porta attraverso l’incontro con l’attore Fabio Troiano, che non manca di condividere sui social, dove rappresenta un’autentica ispirazione positiva. La conduttrice totalizza infatti su Instagram il numero di 436 mila followers, che restano quotidianamente ammirati dalla sua incredibile bellezza, che ne coinvolge la perfetta figura e l’apprezzata personalità.

L’ultimo post è un vero e proprio colpo al cuore per i fan, che riporta uno scatto in una location naturale incantevole, cornice alla sua splendente immagine. Seduta di spalle rispetto all’obiettivo, al quale rivolge idolci lineamenti in uno sguardo che rapisce, regala la sua straordinaria immagine.

Bastano un paio di jeans, una maglietta e delle sneakers per evidenziare quel fascino premiato a Miss Italia nel lontano 2002, che non smette mai di brillare.