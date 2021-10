“La regina di Dazn”, Giorgia Rossi torna in campo con un outfit leopardato: favolosa – FOTO

Giorgia Rossi mette a segno un altro punto nell’infinita “guerra” di bellezza fra le giornaliste sportive del piccolo schermo

Continua senza esclusioni di colpi la “lotta” per la più bella della televisione fra le giornaliste sportive. Grazie agli ultimi scatti pubblicati sul suo profilo Instagram a guadagnare terreno sembra essere la conduttrice Giorgia Rossi.

L’affascinante presentatrice di Dazn sempre più spesso infatti viene messa in competizione con Diletta Leotta per la gioia dei fan a cui non resta altro che godere della loro bellezza e professionalità.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Sei il top”, Monica Bertini cancella Giorgia Rossi: davanzale e gambe da Serie A – FOTO

Le foto che concedono al vittoria a Giorgia Rossi

View this post on Instagram Un post condiviso da Giorgia Rossi (@giorgy0506)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Tutta la mamma”, Mercedesz a cavallo in lingerie: le FOTO bollenti scatenano il peggio del web

La Rossi è riuscita ad imporsi nel panorama sportivo della televisione grazie a bellezza ed eleganza ma soprattutto per la grande competenza e professionalità. Tutte doti che le hanno permesso di ottenere un grande consenso fra i fan che non perdono l’occasione di seguirla anche attraverso i social.

Proprio tramite il suo profilo Instagram la giornalista ha regalato due scatti che, come viene precisato in un commento, la incoronano “Regina di Dazn“. Proprio gli studi della famosa piattaforma di streaming sono la location perfetta per le sue foto.

Giorgia si mostra con un vestitino aderente dallo stile leopardato che gioca con i colori giallo e nero. L’abito corto mette in risalto le lunghe gambe tornite sulle quali la giornalista punta moltissimo per questi scatti. In entrambi sembra infatti quasi sfilare sulla passerella perfetta degli studi di Dazn.

Una coppia di foto che la Rossi ha pubblicato per anticipare la sua presenza al big match dell’ottava giornata di campionato che va in scena allo Juventus Stadium di Torino.

In campo i bianconeri cercheranno di conquistare i tre importantissimi punti contro la Roma di José Mourinho. Una serata che si preannuncia quindi ricca di emozioni grazie alla presenza di Giorgia Rossi a bordo campo per una partita da brividi.