AAA cercasi bombola d’ossigeno, l’appello dei fan di Giorgia Crivello dopo il suo utlimo scatto è un ultimatum: nuda è la bellezza.

Influencer, modella e conduttrice classe 1989, nata sotto il segno dell’Ariete in quel di Milano, la strepitosa Giorgia Crivello ha condiviso con i suoi fan, in queste ultime ore, il ritratto di quella che si affermerà come la “vera perfezione”.

Latente testimonial per celebri atelier e reginetta della rivista “Playboy“, l’ex conduttrice di “Lucignolo” e de “Le Iene Trip”, nonostante le sue prolifiche esperienze nel mondo dello spettacolo ed il suo successo in rete sin dai suoi esordi nel 2013, dimostra ancora oggi di avere ancora molto da raccontare al suo pubblico. Scopriamo più nei dettagli di cosa si tratta.

“Insegnami a dirti di no” Giorgia Crivello nuda è la bellezza, dopo la FOTO manca l’ossigeno

