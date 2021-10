Un “pericoloso assist” dalle caratteristiche nude ed oltremodo rilassanti regalano ai fan di Monica Bertini attimi di scottante felicità. Lei è perfetta.

Poco meno di dieci anni fa, a seguito della sua alta formazione accademica, la giornalista classe 1983, Monica Bertini, muove i primi passi per “Sportitalia”, virando molto presto per “Skysport“, dove continuerà a dedicarsi alle dinamiche del calciomercato ed ancor più approfonditamente a temi legati alla Serie B. Per la quale, nel corso degli anni, verrà poi definita come sua “madrina” ufficiale.

Più tardi, a partire dal 2016, Monica diverrà anche una delle principali protagoniste di noti format prodotti dalla rete Mediaset. Fra i più importanti si può sicuramente menzionare il programma di “Tiki Taka – Il calcio è il nostro gioco“. Ad oggi, invece, la giornalista professionista nata sotto il segno del Toro, porta avanti con riconosciuto talento la conduzione, al fianco del collega Massimo Callegari, della trasmissione di “Pressing – Prima serata” in onda alle 23.30 su Italia 1.

