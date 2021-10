“Ballando con le Stelle”, Pippo Baudo emozionato, a poche ore dal debutto in tv gli auguri più sentiti arrivano da LEI

Ha aperto le danze dello show danzante di Rai 1 esibendosi in un ballo molto elegante, un ingresso che ha davvero fatto vibrare lo studio.

L’ingresso in studio di Pippo Baudo sabato 16 ottobre per l’apertura della prima puntata di “Ballando con le Stelle” è stata accolta da ovazione da parte non solo della giuria ma anche del pubblico in studio. Una vera guest star per l’occasione che ha emozionato esibendosi sulle note di “Donna Rosa” e sfoggiando in bella mostra la spilla regalatagli dal Presidente della Repubblica come emblema del suo lavoro svolto con estrema diligenza negli anni in tv.

Poco prima di scendere nell’arena di Rai 1 però sono scattati per lui infiniti messaggi di incoraggiamento da parte di colleghi e amici stretti che gli facevano un forte in bocca al lupo per questa avventura così unica. Tra questi anche quello di Eleonora Daniele direttamente sui social.

LEGGI ANCHE –> Wanda Nara – Icardi, con un messaggio il calciatore chiarisce la situazione – FOTO

Eleonora Daniele emoziona zio Pippo, messaggio d’amore via social

View this post on Instagram Un post condiviso da Ballando con le stelle (@ballandoconlestelle)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> Pierpaolo Pretelli prepara la sorpresa più bella a Giulia Salemi a “Tale e Quale Show”

La stima e l’affetto che Eleonora Daniela ha verso Pippo Baudo si sono fatti sentire anche lo scorso 7 giugno proprio in occasione della celebrazione del suo compleanno quando in diretta a “Storie Italiane” è partita la telefonata di auguri proprio al conduttore. La Daniele lo ha presentato come “il re della televisione italiana” e lo ha ringraziato infinitamente per aver speso alcuni attimi della sua mattina con lei ed il suo pubblico. “

“Sai la stima e l’affetto che ho per te da tantissimi anni. Sono veramente felice di sentirti questa mattina… sono anche molto emozionata”, ha concluso. Il suo affetto verso Baudo non si è limitato a questo, in occasione proprio della sua partecipazione durante la serata inaugurale sono scattati nuovamente gli auguri sentiti.

Anche per la sua partecipazione a “Ballando” la Daniele ha dunque scelto di esprimere il suo grande affetto ed incoraggiamento. Lo ha fatto tramite Instagram stories con una storia che riportava la frase: “Forza zio Pippo, stasera sarai un ballerino fantastico”.

La conduttrice ha ripreso una foto di lei con la figlia Carlotta di pochi mesi nata dalla relazione con Giulio Tassoni. Una vera chicca che ha fatto battere il cuore al celebre mattatore della tv.