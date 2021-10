Wanda Nara e Mauro Icardi hanno fatto scoppiare un caso mediatico ieri sera: tutti pensavano che fosse improvvisamente arrivata la loro separazione. Poi la smentita

Cos’è accaduto tra Wanda Nara e Mauro Icardi? È quello che ci stiamo chiedendo tutti da ieri sera, ovvero da quando la procuratrice sportiva ha tolto il follow a suo marito su Instagram, ha cancellato tutte le loro foto insieme e poi ha pubblicato una storia in cui ha accusato Mauro di averla tradita. C’era qualcosa che stonava in questa storia, ad esempio come il fatto che Wanda continuasse a seguire Mauro e poi smettere di farlo, così in un loop infinito per circa un’ora. Infatti, dopo neanche 24 ore, questa separazione è stata smentita.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Pierpaolo Pretelli prepara la sorpresa più bella a Giulia Salemi a “Tale e Quale Show”

Wanda Nara e Mauro Icardi, nessuna separazione in vista: lo scatto che ha smentito tutto

View this post on Instagram U n p o s t c o n d i v i s o d a 𝕄 𝔸 𝕌 ℝ 𝕆 𝕀 ℂ 𝔸 ℝ 𝔻 𝕀 (@ m a u r o i c a r d i)

Infatti questa sera Mauro ha pubblicato degli scatti insieme a Wanda, dove sembrano piuttosto felici, innamorati e affiatati. Se a qualcuno sembra chiaro che abbiano fatto pace, qualcun altro invece non riesce a capire come possa essere accaduto tutto in così poco tempo. Due giorni fa erano insieme, ieri lei ha fatto scoppiare la bomba e oggi sono di nuovo felici. La lite è durata talmente poco che qualcuno sta cominciando a pensare che si tratti di uno scherzo, mentre qualche malpensante sta ipotizzando ad un disperato tentativo della coppia di attirare l’attenzione. Dov’è la verità? Cos’è successo tra di loro? Non ci sono molte spiegazioni sotto le foto che hanno pubblicato, i due si stanno comportando come se niente fosse mai successo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > Antonio Ricci a bomba contro i Ferragnez: per loro una profezia che mette paura

Di ipotesi ce ne sono tante sui social ma la verità, per il momento, la conoscono soltanto i diretti interessati. Questo tradimento c’è stato davvero oppure no? Probabilmente lo scopriremo solo con il tempo.