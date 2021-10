Manila Nazzaro continua a dar spettacolo, la casa del “Grande Fratello Vip” regala come sempre nuovi spunti di riflessione. Ma cosa succede ora?

Nuove indiscrezioni emergono dalla casa più spiata d’Italia, questa volta è Manila Nazzaro a non far dormire i coinquilini, che a gran voce dice a tutti di svegliarsi, ma cosa sarà successo?

Per fortuna la tensione tra Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi sembra essere un brutto ricordo, nella notte però Manila Nazzaro ha scoperto le carte in tavola e una parte della casa si è scagliata contro i tre concorrenti. Le accuse rivolte ai tre gieffini sono pesanti, ma forse qualcuno ci crede.

Manila Nazzaro: “Non vedete che ci stanno prendendo in giro? Svegliatevi”

Manila Nazzaro, concorrente del “Grande Fratello Vip” ha messo una pulce nell’orecchio a molti suoi coinquilini, la showgirl crede che Soleil Sorge, Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi stiano facendo finta di litigare per avere più attenzioni mediatiche durante le puntate e togliere di conseguenza notorietà agli altri. In prima battuta l’ipotesi sembrava assurda, ma poi con alcuni ragionamenti e collegamenti l’idea sembra plausibile.

Al momento i tre imputati non sono visti di buon occhio da gran parte dei concorrenti, certo è che se Manila ci ha visto giusto, ha smascherato una bella strategia di gioco. Nessuno, nemmeno il padrone di casa Alfonso Signorini, si era accorto del possibile raggiro. Ed ora cosa succederà?

Manila nel suo discorso alla casa è stata davvero incisiva, “Ma chi crede più a questi teatrini? Il pubblico fuori sa bene che è finto, la gente non è scema. Sono cinque giorni che si abbracciano e vanno d’accordo e adesso litigano?” tuona come un fulmine a ciel sereno.

“Stiamo parlando della solita zolfa da un mese, basta, siamo stanchi…. Parliamo di cose inventate, fritte e rifritte. Ci vogliono far passare per pazzi? Questi fanno le cose per visibilità” conclude tra l’approvazione degli altri concorrenti.