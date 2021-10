Il famoso modello turco Can Yaman è tornato a far parlare di sé: questa volta si vocifera un nuovo flirt. Ecco tutta la verità…

Il bellissimo trentunenne di origine albanese è nuovamente al centro dei riflettori.

Dopo la rottura con il volto di Dazn Diletta Leotta, si vociferava che la storia tra i due fosse stata soltanto una messa in scena, a tratti recitata anche male, per far parlare di loro e aumentare l’audience.

Ad oggi Can Yaman si mostra sereno e spensierato sui suoi profili social, ma qualcosa scaturisce la curiosità dei fan.

Il noto attore, infatti, è stato visto in stretta confidenza con la presentatrice televisiva e modella israeliana Moran Atias e, successivamente, con l’ex Miss Italia Francesca Chillemi.

A fare luce su questa storia, ci ha pensato l’ex concorrente del reality show di Canale 5 ‘Grande Fratello VIP’ Alessandro Cecchi Paone.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Diletta Leotta e Can Yaman: si sono lasciati per questo motivo, la notizia sconvolgente

Can Yaman, tutto sulla sua nuova fiamma: Alessandro Cecchi Paone svela la verità…

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE >>> Diletta Leotta tradita da Can Yaman? Il motivo della rottura

Il conosciutissimo personaggio televisivo Can Yaman è stato visto molto in confidenza con l’attrice Moran Atias e con l’ex modella Francesca Chillemi.

Quest’ultima sembrerebbe essere diventata a tutti gli effetti la sua nuova fiamma e nel web, ormai, non si parla d’altro.

Una lettrice di NuvoTv ha chiesto al talentuoso giornalista, conduttore televisivo, divulgatore scientifico, saggista e accademico Alessandro Cecchi Paone cosa ci fosse tra i due.

Il presentatore ha risposto così: “E’ credibile che Can Yaman macini un flirt dopo l’altro, da quando ha avuto successo in Italia? Molto poco”.

Infine Alessandro Cecchi Paone ha voluto tranquillizzare gli spettatori, dicendo: “Francesca Chillemi ha una relazione stabile con il compagno, mentre lui è felicemente single“.

I due saranno veramente soltanto due colleghi molto amici, o tra di loro c’è dell’altro?

L’ex gieffino non ha dubbi: tra i due c’è soltanto tanta amicizia e nient’altro!