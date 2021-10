Diletta Leotta tradita da Can Yaman? Il motivo della rottura

La coppia aveva fatto sognare i fan, una vera storia da favola con tanto di proposta di matrimonio. Ma qualcosa si è rotto e i due si sono detti addio…

Diletta Leotta e Can Yaman sono stati considerati la coppia più bella dello showbiz. Modello e attore lui, diventato un vero e proprio sex symbol; conduttrice e influencer lei, considerata una delle donne più amate e desiderate.

Giovani, belli, innamorati ed entrambe sulla cresta dell’onda, sembrava non mancasse proprio nulla alla coppia per essere felici, eppure a quanto pare è proprio vero che non è tutto oro quel che luccica.

In una recente intervista, la conduttrice di Dazn a ”Verissimo’’ ha rivelato che nonostante sia ancora innamorata dell’attore turco la loro relazione è giunta al capolinea. Non sono noti i motivi della rottura ma i più attenti hanno notato un dettaglio che non è potuto passare inosservato.

Can Yaman e il tradimento inaspettato

L’attore di ”Daydreamer’’, infatti, è tornato single proprio in concomitanza con la sua ex Demet Ozdemir, protagonista femminile della soap opera che li ha portati al successo.

La coppia ha vissuto un’intensa storia d’amore anche fuori dal set cinematografico, i due avevano addirittura progettato di sposarsi ma le nozze sarebbero andate a monte a causa del tradimento di lui.

Dunque, che Can sia ricaduto in tentazione anche mentre era legato a Diletta ed è stato questo il motivo della fine della storia con la bella siciliana?

Né Can, né Diletta hanno rivelato la realtà ma in molti sospettano che sia successo qualcosa di drastico che ha costretto i due a separarsi poiché fino a pochi giorni prima della rottura sono apparsi innamorati e affiatati, agli occhi di tutti.

I fan di ”Daydreamer’’, intanto, sperano in un ritorno di fiamma per la coppia che ha fatto sognare gli amanti della telenovela turca. Sia Can che Demet, però, sono sempre stati riservatissimi riguardo la loro vita privata e al momento non ci sono ulteriori indiscrezioni.