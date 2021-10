“Mai vista una cosa così”, Cristina Marino e Luca Argentero lo hanno fatto per davvero. Gesto d’amore unico – FOTO

La modella e l’attore hanno postato uno scatto che suggella il loro amore per sempre, da non crederci cosa hanno fatto.

Le loro nozze a sorpresa lo scorso 5 giugno 2021 in Umbria sono state una gioia immensa per i fan di Luca Argentero e Cristina Marino. Un amore che sembra crescere ogni giorno di più anche con il passare il tempo e la complicità della piccola figlia Nina Speranza nata a maggio dell’anno scorso.

Solo tre giorni fa Cristina aveva postato una foto in bianco e nero che li ritraeva al mare in costume, lei con indosso un bikini nero ed un kimono sulle spalle, lui abbracciato stretto alla sua vita con un capellino calato sugli occhi. La didascalia era una dedica d’amore allo stato puro: “Se ci sei tu, ride anche l’universo!”.

Non ci sono crepe in questa relazione che prosegue a gonfie vele, come possiamo anche vedere dall’ultimo post pubblicato poche ore fa dalla coppia di neo sposi.

Cristina e Luca hanno fatto commuovere molti fan, un gesto d’amore che resta per sempre

I due hanno deciso di incidere nella pietra il loro grande amore e lo hanno fatto concretamente grazie ad un artista romano – @whiteartlab – che ha realizzato un calco in gesso delle loro mani intrecciate in una stretta che così non si dividerà più.

“UN AMORE scolpito nella pietra” scrive l’attrice e modella nella didascalia che accompagna lo scatto. Moltissimi i cuori e i messaggi che sono arrivati da parte dei loro fan incredulo per tanta bellezza. Qualcuno ha scritto “Mai vista una cosa così bella“, “Mi fate piangere“, “Bellissima idea romantica“.

Cristina non si è limitata però a questo ieri: ha infatti scattato un selfie dall’alto che immortala tutti e tre stesi sul divano.

Luca e la piccola Nina dormono con la testa china appoggiata sulla sua che sorride divertita per questa istantanea rubata, così intima ma anche così sincera nel descrivere la complicità che li lega.