Marianna Vertola, la camicetta si apre: scollatura prorompente – FOTO

Marianna Vertola in un ennesimo scatto da capogiro, la modella e showgirl partenopea mette in mostra le sue curve con un dettaglio da urlo.

Il suo volto è senza dubbio una delle novità più gradite della nuova stagione, su Mediaset, di ‘Tiki Taka’. Il popolare programma di approfondimento calcistico condotto da Piero Chiambretti può contare anche sulla competenza calcistica, nonché sul fascino, della splendida Marianna Vertola.

Classe 1997, modella e influencer, la giovane partenopea ha da sempre una grande passione per il calcio, come ben sanno coloro che, sulle emittenti locali, l’avevano già notata in più occasioni. Grande tifosa del Napoli, in questo 2021 l’abbiamo già ammirata, in estate, fare parte della squadra di Michele Criscitiello, raccontandoci le evoluzioni di calciomercato.

Una ribalta nazionale più che meritata per Marianna, che ha già lasciato senza fiato gli spettatori di ‘Tiki Taka’. A modo suo, sta decisamente portando bene agli azzurri, che al momento guidano in solitaria la classifica di Serie A a punteggio pieno.

Su Instagram, sta gradualmente diventando una celebrità, con il numero dei followers che cresce sempre di più e si avvicina a quota 400mila. A giudicare da foto come quella che vi proponiamo adesso, non c’è da sorprendersi, anzi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Morto Angelo Licheri: l’eroe di Vermicino che provò a salvare Alfredino Rampi

Marianna Vertola, il look total white lascia senza parole: la camicetta sbottonata accende la passione

SE VUOI VEDERE LO SCATTO DI MARIANNA, VAI SU SUCCESSIVO