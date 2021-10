Fantacalcio, ottava giornata: le probabili formazioni di Venezia-Fiorentina

Alle 20:45 andrà in scena il Monday Night Venezia-Fiorentina che chiuderà l’ottava giornata di campionato: le probabili formazioni e le informazioni per il Fantacalcio.

Dopo i match di sabato e domenica, questa sera andrà in archivio l’ottavo turno di Serie A al termine della gara tra Venezia e Fiorentina. Le due società si ritroveranno di fronte allo Stadio Pier Luigi Penzo alle ore 20:45. Al termine della gara, si chiuderà anche la giornata di Fantacalcio con i fantallenatori ansiosi di conoscerne l’esito attraverso il calcolo dei voti complessivi di tutte le gare disputate in questi giorni.

Fantacalcio, Venezia-Fiorentina: probabili formazioni del Monday Night dell’ottava giornata

Questa sera Venezia e Fiorentina si affronteranno allo Stadio Pier Luigi Penzo nel Monday Night dell’ottava giornata di campionato.

I padroni di casa cercano punti per cercare di lasciare la zona retrocessione, considerando che al momento si trovano al penultimo posto a quota 5 punti. Un eventuale successo proietterebbe i veneti in quattordicesima posizione. Il club viola, invece, staziona all’ottavo posto e, battendo il Venezia, avrebbe la ghiotta occasione di agguantare la Roma in quarta posizione in classifica sorpassando Juventus, Atalanta e Lazio.

Leggi anche —> Fantacalcio, consigli sulla formazione da schierare nell’ottava giornata di Serie A

Al triplice fischio dell’incontro, i fantallenatori potranno calcolare i voti definitivi e scoprire se hanno ottenuto una vittoria o meno nelle leghe a cui prendono parte. Di seguito le probabili formazioni della sfida.

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Ampadu, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Johnsen. Allenatore: Paolo Zanetti.

Indisponibili: Lezzerini.

Ballottaggi: Haps 55% – Molinaro 45%; Caldara 55% – Svoboda 45%; Henry 60% – Okereke 40%.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Indisponibili: Dragowski, Castrovilli.

Ballottaggi: Pulgar 55% – Torreira 45%; Martinez Quarta 55% – Nastasic 45%.

Leggi anche —> Fantacalcio, top e flop della settima giornata di campionato

Durante questa settimana, spazio alle coppe europee che vedranno in campo sette squadre italiane impegnate nelle gare di Champions, Europa e Conference League. Il campionato di Serie A tornerà il prossimo weekend: venerdì 22 ottobre i primi due anticipi della nona giornata Torino-Genoa e Sampdoria-Spezia, in programma rispettivamente alle 18:30 e alle 20:45.