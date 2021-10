Un capolavoro di puro sex-appeal dai tratti divini sarà riservato dall’artista canora Noemi per i suoi fan, il risultato paralizza i suoi fan.

Sprazzi di felicità, un cambiamento netto, consapevole ed altrettanto desiderato della sua immagine, e soprattutto un timbro vocale difficile da confondere, la cantante pop classe 1982 e di origini romane, Veronica Scopelliti, meglio conosciuta ad oggi con il suo nome d’arte, Noemi, esordisce al termine della prima decade degli anni 2000 nel mondo della musica con una magistrale partecipazione ad “X Factor” divenendo presto un’artista di grande fama e pluripremiata. Fra i riconoscimenti più importanti vi è sicuramente il Wind Music Awards, che ha osannato il suo talento in ben cinque occasioni.

Presentandosi sul palco del “Festival di Sanremo” con “Per Tutta la vita“, soltanto ad un anno di distanza dal suo debutto, la cantante, oltre all’impegno riservato ai suoi brani successivi, di gran lunga amati dai suoi ascoltatori, si cimenterà nella composizione della soundtrack per un capolavoro firmato dalla Disney, quello di “Ribelle – The Brave“.

“Non ce le puoi uscire così” Noemi dea in posa di fuoco inchioda i fan allo schermo

