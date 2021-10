Melissa Satta riesce a stupire tutti con eleganza e malizia. Il suo vestito è davvero hot, non c’è spazio per l’immaginazione, si vede tutto.

Melissa Satta non smette mai di stupire i suoi 4,4 milioni di follower su Instagram, l’ex velina del Tg satirico “Striscia la Notizia” ne ha fatta di strada, da quando poco più che ventenne, si è fatta conoscere da tutti ballando sul bancone del programma di Antonio Ricci, in onda su Canale 5.

Nel corso degli anni, Melissa si è imposta nel mondo dello spettacolo come una valida risorsa, infatti anche nell’ultimo periodo la vediamo spesso in televisione come opinionista e co-conduttrice.

La showgirl ha un trascorso da modella e fotomodella alle spalle, è stata ed è il volto di numerosi brand famosi sia a livello nazionale che internazionale, che molto spesso sponsorizza anche su Instagram.

Trasparenze e tanto altro, Melissa Satta domina la scena

