La bella Toniolo ha condiviso una serie di scatti che ricordano il suo passato, sono meravigliosi ma poi pone una domanda ai fan?

Melita Toniolo ha condiviso una serie di foto su instagram in cui appare prima lei, bellissima con un abito bianco e poi sua mamma da giovane. Pone quindi un quesito ai fan chiedendo loro a chi assomiglia di più, alla mamma o al papà. Ecco le sue parole:“Ricordati di sorridere. Scorri avanti per scoprire se assomiglio di più a mamma o papà. E voi? uscite le foto”.

Melita Toniolo festeggia l’arrivo di Halloween con il figlio

La bella Toniolo ha trascorso un weekend tenerissimo insieme al figlio, i due sono andati nel villaggio delle zucche a Pavia. Si tratta di un posto dove vengono coltivate le zucche e nel mese di ottobre. I bambini insieme ai genitori possono prendere la zucca che preferiscono e decorarla come vogliono. Un posto meraviglioso per i bambini che fa respirare l’aria di Halloween al massimo. La Toniolo si è molto divertita insieme al figlio, c’erano anche gli animali e il piccolo ha dato da mangiare ad un cavallo. Ci sono diversi pumpkin patch in Italia, sono campi dove si raccolgono appunto le zucche e dove vengono anche organizzate attività inerenti a questo ortaggio in vista di Halloween.

La showgirl ama trascorrere il tempo con suo figlio, per lei è la cosa più bella al mondo. Lei è una mamma in carriera, infatti sui social la sua attività è molto apprezzata ha ben 1,1 milioni di followers. Su instagram sponsorizza abbigliamento e cosmetici. La Toniolo ha iniziato in realtà la sua carriera come valletta in alcuni programmi e fotomodella. Ha partecipato anche al Grande Fratello nel 2007 e successivamente ha posato per alcuni calendari sexy. La Toniolo ha anche preso parte ad una sit-com con Enzo Iacchetti si chiamata Medici Miei.

Partecipa poi ad un altro reality, la Talpa. E diventa anche opinionista a Quelli che il calcio. Recita in Una cella per due e nel film SMS-Squadra molto speciale. Continua a partecipare a diverse sit-com e programmi televisivi fino al 2014. Dopo è scomparsa dai palinsesti. Ad oggi lavora prettamente sui canali social come influencer.