“Subito a ‘Striscia la notizia'” Mikaela Silva, la serie di FOTO in bikini da vedere a tutti i costi

Mikaela Neaze Silva meglio conosciuta solo come Mikaela Silva ha mandato in delirio i propri fan con una serie di scatti in bikini da vedere fino all’ultimo

L’ex velina bionda e nel suo caso anche riccia Mikaela Silva ha pescato nei recenti ricordi estivi dei suoi follower riportandoli con la mente alla stagione estiva. E soprattutto li ha incantati con una serie di foto spettacolari che la ritraggono in bikini al mare.

Dopo l’avventura giunta al capolinea con il tg satirico di Antonio Ricci, dove insieme a Shaila Gatta era la velina, da qualche settimana la modella italiana di origini afghane e angolane è sbarcata nel programma calcistico di Italia 1 condotto da Piero Chiambretti, “Tiki Taka”, in onda tutti i lunedì in seconda serata.

Mikaela Silva, la serie di foto da infarto

