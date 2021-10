Giorgia Palmas, la posa a gambe divaricate è stuzzicante: FOTO ad alto contenuto di eros

Giorgia Palmas, la bellissima conduttrice protagonista di uno shooting fotografico tutto colorato e ad alto tasso di erotismo.

Giorgia Palmas, la conduttrice di origini sarde sa sempre come accaparrarsi le simpatie del web; ogni foto è un’emozione. Proprio ieri lo scatto sul pavimento mentre teneva in mano il calendario Avon – di cui la stessa è testimonial – aveva stuzzicato la fantasia del web tanto che un fan ha affermato come l’ex velina possa fare qualsiasi calendario, sicuramente conscio del fatto che la stessa avesse già fatto un calendario e le cui foto fanno ancora tremare le fantasie più nascoste.

Spesso protagonista delle principali riviste di moda, Giorgia non si risparmia e ogni shooting a cui prende parte diventa unico. Il segreto? Un fisico che diventa sempre più femminile ed una bellezza mediterranea e intrigante.

Giorgia Palmas, la posa seducente infiamma il web

