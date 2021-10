Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 19 ottobre: Salvo spinge Tina a parlare con Vittorio. Umberto è affascinato da…

Nelle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore abbiamo visto Tina cominciare a curare il suo problema di salute alle corde vocali. Solo Salvatore è a conoscenza del suo segreto e la invita ad aprirsi anche con altri. Stefania invece è in crisi, in quanto la sorellastra Gemma mostra chiari segni di gelosia nei suoi confronti. Vittorio sta lavorando ad un musical, ma ha bisogno di trovare la protagonista. In contemporanea sta anche gestendo l’uscita del Paradiso Market, che per ora sembra andare a gonfie vele.

Leggi anche -> “Tu Si Que Vales”, duro attacco a Maria De Filippi: interviene Gerry Scotti

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 19 ottobre: cambio sceneggiatura

Leggi anche -> Reddito di Cittadinanza, il rifinanziamento nella Legge di Bilancio accende la polemica

Dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore sappiamo che Salvatore spingerà Tina a parlare con Vittorio. Secondo il barista, la ragazza ha bisogno di farsi aiutare e non può farlo se nessuno è a conoscenza del suo problema di salute. Nel frattempo Vittorio, per venire incontro alle presunte esigenze della cantante, farà cambiare la sceneggiatura del suo film.

Salvatore, nel frattempo, continuerà a corteggiare Anna. L’Amato scoprirà di avere una cosa in comune con la giovane Imbriani e proverà a sfruttarla a suo favore.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo infine che voleranno stracci a Villa Guarnieri. Mentre Adelaide comincerà ad essere infastidita dalla presenza di Flora Ravasi, Umberto sembrerà sempre più affascinato da lei. Le attenzioni di Guarnieri saranno ricambiate dalla giovane stilista? Cosa nasconde Flora nella lettera scritta dal padre prima di morire?

View this post on Instagram Un post condiviso da Il Paradiso Delle Signore Rai (@ilparadisodellesignorerai)

La prossima puntata de Il Paradiso delle Signore andrà in onda martedì 19 ottobre alle ore 15.55 e sarà visibile anche ondemand sulla piattaforma RaiPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per eventuali cambi di programmazione!