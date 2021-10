“Ma di cosa parliamo”, Taylor Mega in vasca è uno spettacolo, un fisico da medaglia d’oro: vietata ai minori – FOTO

Taylor Mega manda in tilt i followers di Instagram con una serie di scatti da pelle d’oca. I fari puntano sulla prima: spettacolare.

Scintille e vibrazioni per Taylor Mega nell’ultima uscita su Instagram dove si è registrato un pieno di likes non indifferente.

Il tempo sembra arrestarsi tutto d’un tratto, proprio come accade nelle favole con l’obiettivo di dare spazio al giusto e meritato epilogo per il protagonista. Taylor ha fatto la voce grossa come d’altronde è abituata ogni volta che si mostra davanti alle telecamere e sceglie di mettere in discussione la sua popolarità.

Da modella a influencer a protagonista di numerosi programmi gossip e reality della tv di stato, la diva friulana dal fisico statuario e irraggiungibile aveva fatto ricorso a complicate operazioni estetiche che con il tempo hanno lasciato tutt’altro che a desiderare, facendo sognare milioni di appassionati.

Quel sogno che con il passare dei giorni si è tramutato in amore, un sentimento mai sopito per Taylor, conosciuta anche per la sua forte attitudine al flirt. Un esempio in tal senso è il gossip che circola da anni su Flavio Briatore

L’influencer conquista il gradino più alto del podio delle bellezze: fan scatenati

