Anna Tatangelo svela la sua maggiore debolezza, ciò che la fa soffrire davvero è insopportabile – FOTO

La cantante durante un viaggio in treno Milano-Roma ha risposto ad alcune domande che le sono state poste dei fan, una è molto personale.

Solo pochi gironi fa, sabato 16 ottobre, abbiamo visto piangere e disperarsi la bella cantante di Sora Anna Tatangelo nel raccontare a Silvia Toffanin la fine delle relazione con Gigi D’Alessio.

Sul rapporto finito male con il padre di suo figlio di 11 anni ha voluto solo precisare una cosa molto importante: “Il mio dovere è proteggere lui. Gli ho spiegato che mamma e papà ci sono sempre, io voglio solo la sua serenità”.

La showgirl è impegnatissima in queste settimane con il suo nuovo singolo e con la conduzione del programma “Scene da un matrimonio” in onda tutti i sabati alle 14.00 su Canale 5. Tanta grinta ma anche estrema fragilità come abbiamo visto in puntata interrogata dalla collega di “Verissimo”, un aspetto del suo carattere che lei tende a nascondere ma che a volte emerge prepotente e la mette al muro.

Vediamo cosa ha confessato ieri ad un fan che le ha fatto una domanda molto intima della sua vita privata.

Anna Tatangelo ammette tutto, per lei è sofferenza pura difficile da digerire

Come abbiamo detto, Anna è impegnata in queste settimane con la conduzione di “Scene di un matrimonio”, e proprio durante uno dei suoi viaggi in treno per lavoro da Milano a Roma ha deciso di rispondere ad alcune domande che le sono state poste dai follower più attenti.

Ha deciso di dare voce proprio alla domanda che chiedeva come si sente a ricoprire le vesti di presentatrice in questa nuova avventura: “È un’esperienza nuova e completamente diversa. Sto imparando ad ascoltare tanto chi ho di fronte (…). Sono abituata a stare dall’altra parte da anni. Ascoltare le interviste dall’altra parte è particolare (…)”.

Anna ha però dato voce anche a chi le ha chiesto cosa le ha insegnato la pandemia e cosa la fa soffrire maggiormente.

Se alla prima domanda ha spiegato che “rimettere in ordine la scala dei valori” è la sua missione da dopo la pandemia, alla seconda ha risposto con un messaggio secco senza troppi giro di parole.

“La cattiveria gratuita di chi non conosce e soprattutto non mi conosce“. Il rimando è sicuramente a tutte la vicenda legata all’ex compagno che è ancora una ferita aperta nella sua vita e che probabilmente alimenterà pettegolezzi anche negli anni futuri.