Bella, elegante e anche sexy. Diletta Leotta fa il pieno di like su Instagram con uno scatto che provoca forti emozioni

Diletta Leotta ha dimenticato Can Yaman? Certamente no. Sta facendo sicuramente i conti con la sua assenza. In queste settimane l’attore turco è in Sicilia insieme a Francesca Chillemi per girare una nuova fiction Rai.

E così, dal canto suo, la giornalista sportiva legge e manda al suo grande amore dei messaggi. Come? Tramite le righe di un libro: “Se l’inizio è stato esplosivo, qualcosa di così incredibile da essere andato oltre qualsiasi confine che fino a quel momento avevate raggiunto, allora saprà resistere alle avversità“. Questa una delle frasi che la siciliana ha postato nelle sue Instagram Stories.

Diletta Leotta, la giacca stuzzica: boom di like

