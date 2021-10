La bella influencer ha condiviso due scatti su instagram molto ammiccanti, non si accorge però che è fuoriuscito qualcosa

Chiara Nasti ha condiviso su instagram due scatti dove appare sensuale e bellissima con lo sguardo ammiccante mentre si morde la lingua. Non si accorge però che il seno fuoriesce dalla camicia. La foto riceve 104.854 mi piace da parte dei fan che vanno letteralmente in estasi per lo scatto bollente. L’influencer ama provocare con scatti sensuali ma i commenti che riceve non sono tutti positivi. “Sei tutta di silicone”, “Qui le cose sono due: o con la pausa ha avuto un completo cambiamento o ha iniziato a farsi aiutare da un Social media manager”.

LEGGI ANCHE>>>“Sei strepitosa” Laura Chiatti, il buongiorno inaspettato: lo scatto è bollente – FOTO

Chiara Nasti dopo lo stop da instagram torna più carica che mai

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Adoro il tuo corpo”. Agustina Gandolfo: Wanda Nara, chi? É lei l’argentina che sta mandando in tilt i tifosi dell’Inter – FOTO

Pochi mesi fa la bella influencer aveva annunciato ai fan che si sarebbe presa del tempo di pausa dai social per ritrovare se stessa. Ha dedicato del tempo a meditare e probabilmente a riflettere sulla sua vita e sulle sue priorità. Ha subito una vera e propria inversione di marcia. Dal personaggio aggressivo, volgare e menefreghista che era diventata è cambiata in una ragazza più accomodante e all’apparenza più umile. Almeno questa è l’impressione che sta dando in quest’ultimo periodo. I fan si sono accorti del cambiamento e sembrano apprezzare. Anche se alcuni sono scettici e sospettano che dietro a questo cambiamento, ci sia qualche esperto dei social che consiglia la Nasti sui contenuti da condividere per farsi ben volere.

Forse invece l’influencer da 1,9 milioni di followers è tornata alle sue radici, alla sua personalità. Negli anni a causa delle molte critiche e cattiverie subite per il suo successo, si era creata una sorta di corazza impenetrabile che la faceva apparire cattiva e scontrosa. Ha quindi solamente ritrovato se stessa la bella Nasti? Oppure è tutta finzione per incontrare il favore del popolo di instagram? Probabilmente questa domanda rimarrà senza risposta. Tuttavia i suoi comportamenti sui social la dicono lunga, continua a provocare con foto ammiccanti in abiti succinti. Però si mostra anche a fare attività nuove come cucinare, cosa che prima d’ora sui social non aveva mai mostrato.

Ha infatti deciso di seguire qualche corso di cucina, forse per farsi apprezzare di più dai followers mostrando che anche lei può svolgere compiti normali come tutti. Insomma il cambiamento della Nasti rimane un vero mistero, però sta raccogliendo i suoi frutti. Ha un nuovo fidanzato, un’altro calciatore, ormai la moda sembra questa. E i fan l’apprezzano di più, quindi tutto di guadagnato per lei.