Non si presenta a lavoro: medico trovato morto in casa

Un medico di 64 anni è stato trovato morto lunedì mattina all’interno della sua abitazione, sita in via Paradisi a Reggio Emilia.

Dramma nella mattinata di lunedì a Reggio Emilia, dove un medico di 64 anni è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione. A far scattare l’allarme sono stati i colleghi che, preoccupati dell’assenza del 64enne a lavoro, hanno avvertito i familiari. Non riuscendo a contattarlo, quest’ultimi si sono recati presso la casa dove il medico abitava insieme ai vigili del fuoco. I pompieri, entrati nell’appartamento, hanno ritrovato il corpo ormai senza vita dell’uomo che sarebbe stato stroncato da un malore improvviso.

Lutto a Reggio Emilia per l’improvvisa scomparsa di Antonio Laganà, noto chirurgo ortopedico di 64 anni ritrovato morto nella sua abitazione nella mattinata di lunedì 18 ottobre.

Stando a quanto ricostruito, come riferisce la redazione locale de La Gazzetta di Reggio, i colleghi del medico, non vedendolo arrivare in sala operatoria, si sono messi in contatto con i familiari. Quest’ultimi hanno provato a rintracciarlo al telefono, ma dopo le mancate risposte hanno dato l’allarme chiamando i soccorsi e raggiungendo l’appartamento di via Paradisi, dove il 64enne viveva da solo.

I vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno forzato la porta di ingresso e sono entrati nella casa ritrovando il corpo esanime del noto ortopedico. Presso l’abitazione è arrivato anche il medico legale per gli accertamenti. Dai primi riscontri, riporta La Gazzetta di Reggio, pare che Laganà sia deceduto alcune ore prima del ritrovamento a causa di un malore.

La notizia della scomparsa del 64enne, originario di Reggio Calabria, ha gettato nello sconforto i colleghi e l’intera comunità del capoluogo di provincia emiliano, dove era molto conosciuto.

I funerali verranno celebrati questa mattina, mercoledì 20 ottobre. Il feretro, scrive La Gazzetta di Reggio, verrà trasferito presso il cimitero di Marzaglia (Modena), dove risiedono la moglie e i due figli.