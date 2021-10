Aurora Ramazzotti sempre pià lanciata come influencer sul web. Concede un momento esilarante sul suo profilo Instagram che un certo pubblico in particolare gradirà

Il rodaggio nel mondo televisivo della frizzante e simpatica Aurora Ramazzotti ha avuto qualche intoppo. La giovanissima presentatrice in erba ha raccontato per tutta l’estate, attraverso i suoi canali social, l’avventura di produzione del programma “Mystery Land” (Italia 1) che l’ha portata insieme al collega Alvin alla scoperta dell’ignoto e di situazioni paranormali.

Come due novelli Mulder e Scully di “X-Files” si sono inoltrati nel mondo della divulgazione di eventi pseudoscientifici, tuttavia, per i bassi ascolti, la dirigenza di Mediaset ha deciso per una sospensione (si pensa temporanea), riproponendo il format più avanti con una nuova formula.

Aurora Ramazzotti: una diva del web. Il contatore Instagram sale

Aurora Ramazzotti si consola con il successo clamoroso che, invece, sta ottenendo sul web. La figlia primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è una delle influencer più amate del nostro paese.

Il contatore Instagram supera al momento i 2,2 milioni di utenti che, giorno dopo giorno, adorano seguire le sue novità. E Aurora sceglie bene con indirizzare tanta notorietà. Molto spesso, anche a costo di attirarsi le maldicenze degli onnipresenti leoni da tastiera, affronta sul suo profilo pubblico tematiche delicate ma necessarie e attuali come rifiuto del body shaming, del cat calling, della violenza e si mostra supporto della comunità LGBTQ+ e delle minoranze in generale.

Non mancano anche i momenti spensierati; Aurora si mostra sempre nella sua verità, proponendo immagini simpatiche insieme alla sua famiglia, in giro per Milano o in vacanza con gli amici e il fidanzato Goffredo Cerza.

I social, si sa, sono anche luogo di business, la giovane Ramazzotti svolge anche il lavoro di testimonial di vari prodotti sul web; sono tanti i brand che la eleggono come volto per sponsorizzare i loro prodotti di punta.

L’ultimo siparietto pubblico la vede trattare un argomento a lei molto caro: la cura della pelle. In passato ha avuto seri problemi acneici che non ha mai nascosto ma ha sfoggiato per sensibilizzare i suoi fan sull’importanza della prevenzione e della cura che passa sia dal medico che da una buona skin care.

Nella clip apparsa sulle Instagram Stories è senza veli sul suo balcone. Ma perché? Per mostrare con la giusta luce i risultati ottenuti dopo la corretta routine con dei prodotti pubblicizzati. Esilarante il siparietto con i suoi due gatti super pelosi, Saba e Kida, usati come evidenza dell’assorbibilità.

“Sei un fiore di ragazza”, “Quanto sei bella”, “Simpatica e bella: mix perfetto”, “Sei speciale” – scrivono gli utenti, apprezzando le immagini.