Una minaccia si è abbattuta sul Principe Carlo. Il reale sta rivivendo un incubo passato risalente ai tempi in cui era sposato a Lady Diana.

Ansia e sconforto. Nell’animo del Principe Carlo un mix di tristezza e rabbia sta prendendo piede a seguito di un retroscena spinoso che potrebbe scatenare un’ennesima faida reale, oltre a quella che vede protagonisti Harry e Meghan.

72 anni, erede al trono senza corona per più tempo nella storia, il Windsor sta rivivendo un incubo passato, risalente al tempo in cui era legato a Lady Diana. Un matrimonio difficile e pieno di falle, finito nel mirino dei paparazzi, tanto che entrambi i coniugi erano spiati nelle loro conversazioni private più intime con i rispettivi amanti.

Fin dagli inizi della loro storia, nonostante la Spencer fosse solo una diciottenne tutta l’attenzione si era sposata su di lei: la sua bellezza innata, il suo portamento regale nonché i suo modi di fare dolci e accomodanti avevano letteralmente conquistato il mondo interno. Negli anni la sua fama è incrementata a tal punto da diventare una vera e propria star, mettendo totalmente in ombra il marito.

Una simile situazione si starebbe ripetendo nella vita del primogenito della Sovrana facendoli rivivere l’epilogo da incubo.

Principe Carlo messo in ombra: l’incubo si ripete

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Clarence House (@clarencehouse)

Il Principe Carlo starebbe rivivendo un film già visto. Se in passato Lady Diana aveva messo in ombra la sua figura, minandone la reputazione a seguito della loro drammatica storia, oggi un altro reale sembrerebbe minacciare la sua notorietà.

Si tratta del suo primogenito William sempre più popolare agli occhi di tutti, grazie al suo temperamento affabile e gentile ereditato dalla madre, ricordata come la “Principessa del popolo” per via della sua attenzione per le cause sociali.

A incrementare la sua notorietà, la moglie Kate Middleton adorata per il suo sorriso luminoso, il suo stile da principessa e il suo carattere sensibile. Genitori di tre splendidi figli, George, Charlotte e Luois, il loro quadretto familiare ha rapito il cuore dei sudditi portandoli a essere molto amati da tutti.

Questo grande successo sembra avere irritato il Principe del Galles che per anni ha lottato per entrare nelle grazie dei sudditi e ripulire la sua immagine dopo la fine del suo matrimonio con Lady D.

Per gli esperti reali l’ascesa al trono di Carlo, primo erede nella linea di successione, potrebbe essere adombrata dalla popolarità del figlio e della sua famiglia.