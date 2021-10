Alba Parietti ha voluto omaggiare una cara amica nel giorno del suo compleanno e lo ha fatto pubblicando una delle foto che “ama di più”

Tra un impegno lavorativo e l’altro Alba Parietti trova sempre il tempo di ricordare ricorrenze o dedicare parole a persone che ricoprono un ruolo importante nella sua vita. Lo ha fatto anche questa volta in occasione del compleanno di un volto noto dello spettacolo, considerata una cara amica e non solo una collega. Numerosi i ricordi di momenti vissuti insieme e di lavori condivisi e per questo giorno speciale ha voluto rispolverare una delle sue foto preferite.

LEGGI ANCHE -> Maria De Filippi non sbaglia un colpo: la decisione di Mediaset

Gli auguri di Alba Parietti: la FOTO inedita per festeggiare il compleanno di Mara Venier

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti)

La conduttrice e opinionista è attualmente impegnata a Tale e Quale Show, dove ogni settimana si impegna a vestire i panni di noti artisti della scena musicale. Un’esperienza che ha voluto affrontare per mettersi in gioco e che, nonostante i risultati delle votazioni, la sta gratificando enormemente.

Nonostante gli impegni che la vedono spesso in televisione ospite dei programmi di punta Rai, Alba Parietti trova sempre il tempo di condividere sui social la sua vita attraverso foto, video e dediche speciali. L’ultima è stata indirizzata a una carissima amica.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Gemma Galgani, scene bollenti in diretta: Tina Cipollari chiede censura

Si tratta di Mara Venier che oggi compie 71 anni. La conduttrice di Domenica In è stata celebrata da numerosi amici e colleghi e Alba Parietti non è stata da meno. Condividendo una foto che le ritrae insieme diversi anni fa, la showgirl scrive: “Auguri Mara, in una delle foto che amo di più. Buon compleanno amica mia, love you“.

La diretta interessata ha commentato gli auguri con altrettanto amore: “Grazie amica mia da sempre….a stasera“. Un legame il loro che dura da tanti anni e che non si è mai spezzato.

LEGGI ANCHE -> “GF Vip”, due inquilini escono a cena fuori dalla casa: serata romantica per loro

L’amicizia che lega le due note donne dello spettacolo non si limita al contesto televisivo ma perdura anche nella loro vita privata e questo scambio ne è l’ennesima dimostrazione.