La modella brasiliana ha incantato il web mostrando una bellezza che non può passare di certo inosservata. Tripudio di like e complimenti per lei!

Juliana Moreira nasce nel 1982 in un comune alle porte di San Paolo, sin da piccola deve fare i conti con le difficoltà della vita e a 12 anni diventa orfana di madre, alla quale era molto legata.

La sua fortuna è la sua bellezza e grazie ad essa diventa modella per delle agenzie brasiliane.

Debutta nella tv brasiliana nel 1999 e solo qualche anno dopo arriva in Italia per seguire il suo fidanzato dell’epoca, un imprenditore marchigiano.

In Italia fa la sua fortuna e nel 2006, un anno dopo il suo arrivo nel nostro Paese, viene notata dalla direttrice dell’ufficio casting di Mediaset che la fa lavorare nel programma di Teo Mammucari in onda in estate, dal nome ‘’Cultura Moderna’’.

Entrata a far parte della grande famiglia di Antonio Ricci prosegue la sua carriera conducendo insieme al Gabibbo anche ‘’Paperissima Sprint’’ e successivamente conosce l’inviato di ‘’Striscia la Notizia’’, Edoardo Stoppa che diventerà poi suo marito.

Juliana ed Edoardo sono diventati marito e moglie nel 2017 e hanno due figli, Lua Sophie nata nel 2011 e Sol Gabriel nato nel 2016.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Che prof! torniamo tutti a scuola” Ambra Lombardo è nuda e coincide col sublime – FOTO

Juliana e quel look dal tocco ribelle

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juliana Moreira-Stoppa (@julianamoreiraofficial)

In questa serie di scatti la bellissima Moreira si mostra in tutto il suo fascino e la sua eleganza mentre indossa un outfit molto particolare.

Gonna nera arricchita da frange di perline, camicia bianca con maniche di velo nere e un cappello che impreziosisce il suo look.

Il suo portamento è sempre impeccabile e risulta davvero impossibile resisterle! Lo sa bene la sua schiera di followers che la inondano di like e commenti di apprezzamento.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Ma quanto sei bella?” Sophie Codegoni, lo stacco di cosce fa perdere i sensi – FOTO

Nella didascalia del post chiede ai suoi 750mila seguaci: “1,2,3 ciak. Quale vi piace di più?” I fans non hanno dubbi “Tutte e tre!”