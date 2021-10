“Uomini e Donne” è di “basso livello”: le parole della dama gelano il pubblico. La reazione di Maria De Filippi

Maria De Filippi, durante l’appuntamento odierno di “Uomini e Donne”, ha assistito ad una scena imbarazzante: le parole della dama hanno gelato il pubblico

Quest’oggi, la coppia formata da Biagio e Daniela si è seduta al centro studio per parlare del proseguo della conoscenza intrapresa qualche settimana fa. Sia il cavaliere che la dama si sono mostrati entusiasti della frequentazione, nonostante, dal parterre femminile, si siano levate voci di protesta.

Maria De Filippi non ha mancato di dare la parola a Rosy, la dama con cui Biagio si è relazionato fino a poco tempo fa. Quest’ultima, che non nutre alcun rimpianto nei confronti del cavaliere, ha invece avuto qualcosa da ridire alla collega. Tra le due si è acceso un aspro dibattito che ha coinvolto tutta la redazione di “Uomini e Donne”: Maria De Filippi, incredula, è dovuta necessariamente intervenire.

“Uomini e Donne”, le parole della dama gelano il pubblico: come ha reagito Maria?

Quando Biagio e Daniela si sono seduti al centro studio per raccontare gli sviluppi della loro frequentazione, la conduttrice ha immediatamente chiesto a Rosy, ex fiamma del cavaliere, cosa ne pensasse di questa storia. La dama, che sul fronte “Biagio” è apparsa incredibilmente serena, ha però avuto qualcosa da ridire alla rivale, con cui i battibecchi non erano mancati nel corso delle precedenti puntate. Daniela, al contrario di Rosy, è apprezzata dal pubblico e dagli opinionisti in studio, ma la rivelazione fatta quest’oggi dalla sua collega di parterre ha messo in discussione l’immagine che tutti si erano fatti di lei.

“Ho ascoltato una conversazione telefonica di Daniela dal mio camerino“, ha esordito Rosy, mettendo sull’attenti i presenti in studio e la conduttrice stessa, che ha prestato alla dama la massima attenzione. “Cosa pensi di questa trasmissione e di tutti noi?“: questa la domanda insidiosa che Rosy ha posto a Daniela. Quest’ultima, che non sembrava aver colto il sarcasmo delle sue parole, ha inizialmente risposto in questi termini: “Io non sono una persona che giudica, posso avere delle impressioni, ma non pregiudizi“.

Daniela, le cui osservazioni vertevano su tutt’altro, ha poi chiarito il contenuto della conversazione che lei stessa afferma di aver ascoltato. “Tu hai detto che questa trasmissione è di bassissimo livello e che ti devi distinguere dalla massa“: questo, stando al resoconto di Rosy, sarebbe il reale pensiero della rivale su “Uomini e Donne”. Mentre Daniela provava a giustificarsi, asserendo di non aver mai pronunciato certe frasi, Maria De Filippi ha deciso di intervenire per porre fine alla lite: “Posto che non ne veniamo a capo, possiamo andare avanti?“.

La conduttrice, snervata dalla lite tra le due dame, ha cercato di proseguire con lo svolgimento della trasmissione. A quanto pare, Maria non sopporta più queste scaramucce che si vengono a creare tra i partecipanti, che tolgono tempo alle reali storie d’amore.