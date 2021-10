Caso Nara-Icardi, fatto pace? La FOTO con dedica speciale sui social fa sperare

L’attaccante del Psg ieri sui social ha pubblicato un doppio scatto con la moglie ed una dedica che sa molto di pentimento. Come evolverà la situazione ora?

La telenovela del possibile tradimento di Mauro Icardi ai danni della moglie e agente Wanda Nara sta facendo il giro del mondo e tra smentite e nuove prove di colpevolezza i due diretti interessati si muovono a suon di foto e stories su Instagram per lanciarsi messaggi in codice per parlare.

Tre giorni fa l’attaccante aveva postato una foto con Wanda e la scritta “Feliz dia mamucha” in riferimento alla festa della mamma che in Argentina è il 17 ottobre. Ieri sera, mentre anche lui si trovava a Milano come la consorte, esentato dagli allenamenti del Paris Saint Germain per “motivi familiari“, ha condiviso un nuovo intenso post social con un messaggio tutto da decifrare.

LEGGI ANCHE –> D’Alessio-Tatangelo: “Sei brutta dentro”. Le parole che non ti aspetti

Mauro Icardi ci (ri)prova, Wanda lo perdonerà adesso?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝕄𝔸𝕌ℝ𝕆 𝕀ℂ𝔸ℝ𝔻𝕀 (@mauroicardi)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE –> “Pomeriggio 5”, pesanti affermazioni in studio: “C’è la droga di mezzo”. La D’Urso è sconvolta

Il giovane giocatore del Paris Saint-Germain, classe 1993 cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, non sa proprio più come fare per riconquistare la moglie che per non restare con lui è volata a Milano da qualche giorno.

Lui sui social questa notte le ha dedicato un ennesimo messaggio d’amore con dedica a cui seguono anche foto insieme più innamorati che mai.

“Gracias mi amor por seguir confiando en esta familia hermosa, gracias por ser el motor de nuestras vidas. ❤️ Te Amo ❤️Cuanto duele lastimar a tus seres queridos. Solo sanas cuando tenes el perdón de a quiénes heriste. 🙏👏 @wanda_icardi”

Che tradotto si legge: “Grazie mio amore per continuare a confidare in questa bella famiglia, grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Quanto fa male ferire i tuoi cari. Guarisci solo quando hai il perdono di chi ferisci. @wanda_icardi”.

Oltre alla dedica sentita di cuore, Mauro tagga anche Wanda che a quanto pare non lo ha bloccato e quindi legge i messaggi che lui le manda. Visto che anche Icardi si trova nel capoluogo milanese sono in molti a sperare che questa dedica abbia smosso le acque e fatto riavvicinare i due.