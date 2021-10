“Ice baby” Federica Pellegrini, la “divina” sfoggia un nuovo look: il web si ferma per guardarla – FOTO

Direttamente dal salone di bellezza del suo parrucchiere arriva il nuovo look di Federica Pellegrini in versione “ice blond”: la foto che incanta il web

La campionessa olimpionica ha deciso di dare un taglio con il passato e ha sfoggiato un nuovo look. Da poco Federica Pellegrini ha chiuso la sua brillantissima carriera dedicata al nuoto avendo accumulato un successo dopo l’altro. Nel suo palmarés figurano la doppia medaglia olimpica e undici mondiali.

Ora per lei è tempo di dedicarsi completamente al mondo della televisione e ancora una volta sarà tra i giudici di “Italia’s Got Talent”, programma che andrà in onda su Sky e NOW a partire da gennaio: saranno nove le puntate a differenza delle otto della stagione passata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Ti scoppia la maglia”, Diletta Leotta non le contiene più: la FOTO da Serie A fa sognare il web

Federica Pellegrini, il nuovo look stuzzica i follower

Per vedere il nuovo look di Federica Pellegrini vai su Successivo