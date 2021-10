“Manchi” Mikaela Neaze Silva, SELFIE bollente e i fan impazziscono

Mikaela Neaze Silva è così sensuale ed il pubblico non può fare a meno di seguirla, l’ex velina continua la sua carriera e i fan la sostengono

Ballerina, showgirl, conduttrice e modella, Mikaela Neaze Silva è da tutti conosciuta per essere l’ex velina di “Striscia la notizia” e valletta di “Paperissima”. Ha soltanto ventisette anni ma molte esperienze alle spalle che le hanno aperto la strada verso il successo e la notorietà.

La sua avventura per il tg satirico è finita, ma la sua carriera è appena iniziata e la showgirl è pronta a mettersi in gioco.

Mikaela Neaze Silva, primo piano da urlo: che schianto – FOTO

Seguita da più di centocinquantamila follower, Mikaela Neaze Silva non perde occasione di pubblicare scatti mozzafiato che lasciano senza parole i suoi fan. Nonostante la sua esperienza in televisione dove ha dovuto, per certi aspetti, stravolgere il look, la showgirl di origini angolane e afghane non ha mai messo da parte le sue caratteristiche.

I suoi capelli così stravaganti sono il suo biglietto da visita e sciolti la rendono ancora più bella. Ha appena condiviso sui social un selfie dove il suo sguardo è in primo piano e si nota tanta sensualità.

L’ex velina indossa un maglione rosa che le mette in risalto la sua carnagione e i suoi lineamenti. “Regina“, scrive qualcuno sotto al post e poi ancora “Bellissima“. Qualcun altro si lascia andare a un pizzico di nostalgia e commenta: “Manchi“.

Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti hanno preso il suo e il posto della sua ex collega Shaila, ma al pubblico piacciono?

Mikaela e Shaila hanno lasciato il segno e i fan devono ancora abituarsi al cambiamento. Per il momento non fanno altro che pensare a loro, che in questi anni hanno regalato grandi performance al pubblico del tg satirico.