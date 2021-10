Due nuovi concorrenti sono pronti a varcare la porta rossa della casa del “Grande Fratello Vip”: scopriamo di chi si tratta

Giunti alla dodicesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip è tempo di mescolare le carte in tavola. Alfonso Signorini è pronto a farlo introducendo due nuovi concorrenti che andranno a smuovere le dinamiche interne. Uno dei due in particolare potrebbe portare a una reazione piuttosto esplosiva da parte di un’inquilina della casa, visto quanto accaduto nelle scorse settimane. Scopriamo chi varcherà la porta rossa della casa più spiata d’Italia.

Due nuovi concorrenti al GF Vip: di chi si tratta

Saranno due i nuovi ingressi che andranno a stravolgere gli equilibri della casa e uno di questi avverrà proprio nel corso della prossima puntata. Venerdì 22 ottobre, stando alle indiscrezioni, a varcare la porta rossa sarà Alessandro Rossi.

Non si tratta di un personaggio dello spettacolo ma il pubblico ha già avuto modo di vederlo in diverse occasioni nelle ultime puntate. È infatti il fidanzato di Francesca Cipriani che ha inscenato reazioni spropositate alla vista del compagno nel corso delle sorprese realizzate nelle scorse settimane. Come reagirà la concorrente alla notizia della sua entrata? La permanenza di Alessandro sarà però temporanea e la coppia avrà modo di godersi solo alcune settimane insieme.

Il secondo ingresso sarà invece ufficiale e vedrà entrare nel cast Antonella Fiordelisi, influencer e modella, nota per la relazione avuta con Francesco Chiofalo e per aver partecipato a Temptation Island. Recentemente ha fatto parlare per l’apparente flirt con il figlio di Nina Moric e Fabrizio Corona. Dal carattere fumantino, è pronta a smuovere le dinamiche interne. Tuttavia per la sua entrata il pubblico dovrà attendere il mese di novembre.

Dopo più di un mese dall’inizio della sesta edizione il cast affronterà i primi grandi cambiamenti e con grandi probabilità non saranno gli unici. Nei prossimi mesi, come il Grande Fratello Vip ha avuto modo di insegnare, potrebbero avvenire ulteriori nuovi ingressi.