Siliva Toffanin rompe il silenzio sul matrimonio: “La verità è…”

Dopo anni di pettegolezzi e voci infondate sulla relazione tra Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi, finalmente spunta la verità

Silvia Toffanin è uno dei personaggi di spicco della televisione italiana. Conduttrice nota e compagna di Piersilvio Berlusconi, la presentatrice di “Verissimo” dal talento strepitoso si è fatta conoscere da pubblico per la sua intraprendenza e determinazione.

Ha esordito come letterina nel programma “Passaparola” di Gerry Scotti, poi si è fatta strada ed oggi è una conduttrice di spicco e molto affermata. Nel corso degli anni, sulla relazione con il suo compagno Piersilvio sono girate molte voci, oggi finalmente è spuntata la verità sul loro matrimonio.

Silvia Toffanin, cosa si nasconde dietro al matrimonio

Da anni non si parla d’altro, Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi sono uno degli argomenti più discussi degli ultimi tempi. Il loro è un amore solido e duraturo, una relazione stabile iniziata più di venti anni fa.

Allora, perché non si è mai parlato di nozze? Sono in tanti a chiedersi se il matrimonio sia avvenuto di nascosto, lontano dai riflettori o se è in fase di organizzazione. Una cosa è certa: dopo anni, la conduttrice è molto irritata dalle voci che girano sul conto della sua famiglia.

“Sono più di vent’anni di amore. Ma il matrimonio…partiamo dai pettegolezzi. Dicono che mi sono sposata di nascosto, che lui mi ha lasciato, che sto organizzando un matrimonio – ha spiegato la Toffanin in un’intervista – piango perché non ci vado out”. Poi ha chiarito: “Se lo leggono, la verità è che siamo felicissimi”.

La coppia ha anche due figli e amano follemente, il lavoro per entrambi va a gonfie vele ed hanno tutto quello che hanno sempre desiderato. Il matrimonio, dunque, non sembra rientrare tra le priorità almeno per il momento. La Toffanin ad oggi ha solo un obiettivo: la carriera.