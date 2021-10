Rossetto fai da te: dritte e consigli su come creare un gloss per labbra WOW!

Pronte a realizzare un rossetto fai da te che vi lascerà a bocca aperta? Ecco tutti i passaggi necessari per riuscire nell’impresa!

Un’abitudine sempre più comune, e che sta davvero spopolando nell’ultimo periodo, è sicuramente quella di realizzare cosmetici con le proprie mani.

Infatti, in questo modo, avreste sicuramente dei prodotti più naturali ed ecologici che difficilmente causeranno irritazioni cutanee, non contenendo prodotti chimici. Senza tralasciare ovviamente anche il vantaggio economico: sarà semplicissimo creare qualcosa di unico e personare a poco prezzo.

Rossetto fai da te: come crearlo in poche semplici mosse

Uno degli elementi di cosmetica più semplici da realizzare con le proprie mani è sicuramente il rossetto.

Per crearlo semplicemente con le vostre mani non dovrete far altro che procurarvi ovviamente un contenitore per il rossetto. In questo caso, andrà sicuramente bene il contenitore vuoto dello smalto.

Un altro elemento importante è una paletta di diversi ombretti. Procuratevi anche una ciotolina, meglio se di alluminio, un gloss trasparente e un po’ di burro di cacao.

Avendo questi pochi elementi, sarete pronte per creare il vostro rossetto fai da te.

Per prima cosa dovrete tritare i vostri ombretti all’interno di una ciotolina e mescolarli. Per effettuare nel migliore dei modi questo passaggio vi potete aiutare anche con una spatola.

È importante che alla fine di questo passaggio avrete creato una polvere sottilissima.

A questo punto, non dovrete far altro che aggiungere circa 10 grammi di burro di cacao in modo da rendere omogeneo e solido il vostro composto. Per renderlo cremoso, invece, potrete utilizzare il gloss trasparente. In questo modo, oltre a donare la cremosità al vostro composto, protrete dare anche un tocco di lucentezza al vostro rossetto.

Ovviamente bisogna mescolare per bene fin quando non otterrete l’effetto desiderato.

In questo modo, avrete creato il vostro rossetto fai da te naturale ed economico e non dovrete far altro che versarlo nel vostro contenitore riutilizzando una boccetta di smalto pulita in precedenza.

Questo passaggio sembra quello più semplice ma, in realtà, è quello che vi creerà più grattacapi. Un piccolo trucco per riuscirci senza problemi è quello di utilizzare una comune siringa in modo da aspirare il composto dalla ciotolina e versarlo nella vostra boccetta in modo uniforme.

In questo modo avrete un rossetto cremoso pronto all’uso e sicuramente resistente. Se avrete aggiunto la giusta quantità di gloss, avrete anche la giusta lucentezza.