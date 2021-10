“Bonazza super rock”, Elenoire Casalegno irriconoscibile, la sua ossessione più grande crea le vampate. Reggiseno non pervenuto – FOTO

La showgirl si è mostrata su Instagram con un completo rosso tartan super borchiato ed i capelli scompigliati, che è successo?

La sua patente dice classe 1976 ma le foto raccontano ben altro per la ex modella e conduttrice televisiva. Elenoire Casalegno è oggi una delle donne più belle della nostra tv nazionale, capelli biondi e occhi d’angelo con un fisico che mente sulla sua reale età anagrafica.

La vita privata della showgirl nel tempo ha subito degli scossoni non indifferenti: prima la relazione con Dj Ringo da cui è nata una figlia di nome Swami, nel 2014 poi ha sposato Sebastiano Lombardi, direttore di Rete 4, da cui si è poi separata nel 2017. Oggi sembra che tutto stia procedendo a gonfie vele con il suo Andrea, broker finanziario di 44 anni, anche se molto di lui è ancora ignoto.

Ciò che è certo è la sua grande attività sui social dove condivide con i fan moltissimi contenuti relativi le sue giornate, vediamo cos’ha combinato ieri e la trasformazione straordinaria che ha subito?

NON PERDERTI ANCHE –> Jessica Franceschetti sensuale e provocante di prima mattina, i followers attoniti – FOTO

Elenoire Casalegno crea scandalo, la sensualità fatta donna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

LEGGI ANCHE –> “Ti scoppia la maglia”, Diletta Leotta non le contiene più: la FOTO da Serie A fa sognare il web

Nell’ultimo post sponsorizzato per il brand di abbigliamento Parosh, Elenoire Casalegno gioca a fare la teenager con un completo tartan sui toni del rosso e nero composto da giacca e pantaloni entrambi borchiati sul bavero e le cuciture laterali.

Smorfia accentuata e mani a mimare il corno tanto tipico dei cantanti Rock. La linguaccia ed i capelli biondissimi arruffati però non hanno impedito ai suoi follower di notarne la bellezza estrema e l’apertura maliziosa della giacca da uomo da cui spunta segretamente il seno minuto ma ancora turgido e perfetto. Una vera bomba di erotismo allo stato puro.

Lei “giustifica” il look con questa didascalia a margine: “Ho sempre amato le borchie e il tartan…anche quando non erano in voga. #elenoire #casalegno #godsavethequeen #choosethebestfucktherest #punkrock”.

Migliaia di like entusiasti per lei in poche ore e commenti super emozionati da parte dei fan: “Che figata di completo stai benissimooo😂❤️”, “Super rock!”, “Bonazza🔥”, “Gnagna top indiscussa ❤️🙌🏻”.