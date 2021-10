Tra poco prenderà il via la nona giornata del campionato di Serie A: le probabili formazioni e i consigli su chi schierare al Fantacalcio.

Chiusasi la tre giorni di coppe europee, i club di Serie A tornano in campo per l’ottavo turno. Ad aprire le danze i due posticipi in programma oggi: Torino-Genoa e Sampdoria-Spezia. Cosi come le squadre si preparano in vista delle partite, anche i fantallenatori stanno studiando le mosse giuste per schierare la miglior formazione e portare a casa punti.

Fantacalcio, nona giornata: le probabili formazioni ed i consigli su chi schierare

Alle 18:30, il confronto tra Torino e Genoa aprirà ufficialmente la nona giornata di Serie A che terminerà domenica con il posticipo serale: il big match Inter-Juventus.

Gli amanti del Fantacalcio stanno, dunque, valutando le ultime scelte per schierare l’undici titolare da mandare in campo nella speranza di ottenere punti fondamentali per le leghe a cui prendono parte. In tal senso vi forniamo le probabili formazioni ed i consigli partita per partita della nona giornata di campionato.

Leggi anche —> Fantacalcio, top e flop dell’ottava giornata di campionato

Torino-Genoa: venerdì 22 ottobre, ore 18:30

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Ansaldi; Linetty, Brekalo; Sanabria.

Genoa (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vasquez, Criscito; Cambiaso, Touré, Badelj, Rovella, Fares; Destro, Ekuban.

Consigliati: Bremer (T), Singo (T), Pobega (T), Sanabria(T) Criscito (G), Fares (G), Destro (G).

Sampdoria-Spezia: venerdì 22 ottobre, ore 20:45

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Askildsen, Adrien Silva, Verre; Gabbiadini, Quagliarella.

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Antiste, Verde, Gyasi; Nzola.

Consigliati: Yoshida (Sam), Candreva (Sam), Quagliarella (Sam), Maggiore (Sp), Verde (Sp), Gyasi (Sp).

Salernitana-Empoli: sabato 23 ottobre, ore 15:00

Salernitana (3-4-1-2): Belec; Aya, Gagliolo, Jaroszynski; Zortea, Obi, Di Tacchio, Ranieri; Ribery; Simy, Gondo.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Tonelli, Viti, Marchizza; Haas, Ricci, Bandinelli; Bajrami; Pinamonti, Di Francesco.

Consigliati: Di Tacchio (S), Ribery (S), Simy (S), Marchizza (E), Bajrami (E), Di Francesco (E).

Sassuolo-Venezia: sabato 23 ottobre, ore 20:45

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogério; Frattesi, Lopez; Berardi, Raspadori, Djuricic; Scamacca.

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Haps; Crnigoj, Vacca, Busio; Aramu, Henry, Okereke.

Consigliati: Consigli (S), Toljan (S), Lopez (S), Berardi (S), Raspadori (S), Busio (V), Aramu (V).

Bologna-Milan: sabato 23 ottobre, ore 20:45

Bologna (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Kalulu; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic.

Consigliati: Svanberg (B), Barrow (B), Arnautovic (B), Calabria (M), Saelemaekers (M), Leao (M), Ibrahimovic (M).

Atalanta-Udinese: domenica 24 ottobre, ore 12:30

Atalanta (3-4-2-1): Musso; De Roon, Palomino, Lovato; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Malinovskyi, Ilicic; Zapata.

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Stryger Larsen; Beto, Pussetto.

Consigliati: Musso (A), Zappacosta (A), Ilicic (A), Zapata (A), Arslan (U), Beto (U).

Fiorentina-Cagliari: domenica 24 ottobre, ore 15:00

Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez.

Cagliari (4-4-2): Cragno; Caceres, Godin, Ceppitelli, Carboni; Nandez, Strootman, Marin, Deiola; Keita, Joao Pedro.

Consigliati: Terracciano (F), Biraghi (F), Bonaventura (F), Callejon (F), Vlahovic (F), Nandez (C), Keità (C), Joao Pedro (C).

Verona-Lazio: domenica 24 ottobre, ore 15:00

Verona (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Ilic, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone.

Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Patric, Radu, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.

Consigliati: Faraoni (V), Lazovic (V), Caprari (V), Milinkovic-Savic (L), Luis Alberto (L), Felipe Anderson (L), Immobile (L).

Roma-Napoli: domenica 24 ottobre, ore 18:00

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, El Shaarawy; Abraham.

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Consigliati: Vina (R), Mkhitaryan (R), Pellegrini (R), Abraham (R), Zielinski (N), Politano (N), Osimhen (N).

Inter-Juventus: domenica 24 ottobre, ore 20:45

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Morata.

Consigliati: Barella (I), Brozovic (I), Lautaro Martinez (I), Cuadrado (J), Locatelli (J), Chiesa (J).

Leggi anche —> Serie A 2021/2022: calendario, risultati e classifica aggiornati

La formazione ideale per l’ottava giornata

Formazione ideale (3-4-3): Consigli (Sassuolo); Biraghi (Fiorentina), Singo (Torino), Zappacosta (Atalanta); Candreva (Sampdoria), Bonaventura (Fiorentina), Pasalic (Atalanta), Pellegrini (Roma); Leao (Milan), Berardi (Sassuolo), Vlahovic (Fiorentina).

Il campionato tornerà già in settima per il secondo turno infrasettimanale della stagione, valido per la decima giornata, che si aprirà martedì con tre gare in programma.