“Amore però sei sempre un SACCO b**a”, Levante il tris di FOTO che toglie il respiro: l’una vale l’altra

La cantante, Levante accende la passione dei followers di Instagram con un tris di scatti di grande valore artistico: sontuosa coi “SACCHI”.

In un sol colpo, la cantante dalla voce profondissima, Levante si è aggiudicata il titolo temporaneo di “Vip coi SACCHI“. Chiaro il riferimento agli outfit postati su Instagram che hanno fatto alzare la frequenza dei decibel tra i fan, scatenati nei riguardi di una bellezza mai banale.

Per l’ex volto di Sanremo è un periodo di lunghe e piacevoli attese. Fidanzata con un nuovo compagno (Pietro Palumbo), che ha iniziato a frequentare dopo la deludente separazione da Diodato, Levante è già in attesa dell’arrivo della cicogna.

Quest’ultima porterà quasi certamente alla luce una femminuccia, alla quale la sua mamma sarà pronta a dare il “mondo”, così come ha dichiarato in un’intervista, di recente.

Per lei si tratta della prima gravidanza in assoluto! Nonostante le sofferenze debbano ancora palesarsi, l’artista siciliana non si risparmia affatto nell’incantare il pubblico con la sua eterna bellezza

L’artista siciliana sceglie semplicità e naturalezza: i fan la amano anche così

