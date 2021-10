Quali sono le curiosità da sapere sul “Gallo”, perché lo chiamano così? Ecco uno spaccato esaustivo sulla vita privata e professionale del campione d’Europa, Andrea Belotti.

Fiero numero dieci ed attaccante del Torino, nonché miracoloso acrobata dalla tattica invidiabile, Andrea Belotti si è laureato in questo 2021 a campione d’Europa. Ma perché tutti lo chiamano “Gallo“? A rivelarlo sarà lo stesso calciatore in un’intervista, dove racconterà del suo inconfondibile modo d’esultare. “Da piccolo inseguivo i galli“, svela il giocatore. “E il mio amico Juri Gallo mi ha detto di fare questa esultanza per scherzo”. Così da quel momento in poi, ha ammesso con gioia: “non ho più smesso di farla”.

Belotti nasce il 20 dicembre 1993, sotto il segno del Sagittario, a Calcinate in provincia di Bergamo. Muove i primi passi ufficiali, facendo già la differenza in campo, in Primavera con l’AlbinoLeffe, per poi essere ingaggiato dal Palermo ad inizio stagione 2013. Un anno dopo il team è subito pronto a fare il salto di qualità passando alla Serie A. Quello sarà un campionato di trionfi per Belotti, che sarà chiamato a restare sempre in partita. Nell’agosto del 2015 passa finalmente al Torino, dove darà ancor di più il suo apporto alla squadra guarnendo un cospicuo numero di reti.

Leggi anche —>>> Luciano Spalletti tutte le curiosità sul Cabezòn: moglie, figli, stipendio e non solo

Andrea Belotti tutte le curiosità sul “Gallo” carriera, moglie, figli e stipendio

Potrebbe interessarti anche —>>> Simone Inzaghi curiosità, moglie, figli e quel soprannome “vietato” del mister nerazzurro

Sullo stipendio del calciatore, stando al contratto ad ora vigente, Belotti dovrebbe continuare a guadagnare la cifra di 1,8 milioni di euro almeno fino all’estate 2022.

La famiglia del bomber si dimostra agli occhi dei suoi tifosi come altrettanto un bell’esempio di serenità. Andrea si è sposato con la sua compagna Giorgia Duro, d’origini siciliane, nel giugno 2017. I due si sarebbero incontrati incontrati nel 2013, e da quel lì sarebbe stato immediatamente colpo di fulmine.

La coppia alquanto affiatata ed unita, anche nei momenti di difficoltà, ha dato alla luce il 22 febbraio di quest’anno la piccola Vittoria. Infine il calciatore ha dimostrato negli anni di essere un punto di riferimento soprattutto per la Nazionale italiana. Sin dal suo esordio in maglia azzurra, risalente al settembre del 2016.