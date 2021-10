Costanza Caracciolo per le vie di Milano in una mise che lascia il segno: lo sguardo fulmina l’obiettivo, bellissima.

Costanza Caracciolo, l’indimenticabile ex velina – in coppia ai tempi con Federica Nargi – impazza sui social con i suoi outfit sempre ricercati e molto alternativi, spesso frutto di una combinazione di stili diversi tra loro. Un mix che ben rappresenta la bella siciliana: il viso bellissimo, fresco – nonostante le gravidanze – che sembra ancora una ventenne e poi il corpo, armonioso e bello proprio da vedere.

Perfetta come musa per gli scultori e pittori…un fisico naturale che piace e perdersi tra le sue foto diventa automatico. Costanza ci racconta la sua vita, post dopo post e anche le storie che sono spesso numerose. Momenti insieme all’amore della sua vita – l’ex calciatore Christian Vieri – e numerosi shooting a cui prende parte.

Costanza Caracciolo sguardo imbronciato e mise graffiante: mix letale

Per le vie di Milano la Caracciolo propone un outfit che prende da due stili diversi: un po’ maschiaccio e un po’ femme fatale. Come possiamo ben notare, il giubbino oversize ed il cappellino, entrambi blu funzionano benissimo insieme e lo sguardo quasi imbronciato della showgirl proprio verso l’obiettivo è quella chicca che ci fa sciogliere il cuore dalla bellezza.

Nelle altre foto a figura intera i tacchi a spillo della calzatura in pelle, al pari dei pantaloni la rendono graffiante…quel tocco di passione che arricchisce la foto. “Scappare e far perdere ogni tua traccia, per andare in un posto lontano e ricominciare a vivere, vivere una vita nuova, solo tua, vivere davvero. Ci hai mai pensato?” la citazione che invita a riflettere, infatti il tenore del post diventa subito serio ed i fans rilasciano la propria esperienza.

Costanza, a differenza delle altre sue colleghe, dialoga molto con i followers e risponde sempre con la dolcezza che la contraddistingue. Un modo molto carino per stare vicino a loro, mostrando un calore ed un’umiltà – purtroppo – poco diffusa.