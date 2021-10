“GF Vip”, Manuel Bortuzzo in lacrime, la motivazione lascia senza parole

Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il nuotatore ieri ha vissuto un momento di forte commozione nella casa

Manuel Mateo Bortuzzo è senza ombra di dubbio uno dei concorrenti più amati di questa edizione del Grande Fratello Vip. Il nuotatore ha conquistato tutti con la sua dolcezza e i suoi modi di fare. Nella casa ha avuto modo di raccontare la sua storia, un paio di anni fa Manuel è stato sparato ed è finito sulla sedia a rotelle. Sogna di riuscire a tornare a camminare un giorno, ma per il momento ha imparato ad accettare questa sua nuova vita e a trarre tutti gli insegnamenti possibili da questa situazione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “GF Vip”, nella casa volano parole pesanti: rischio squalifica per due…

GF Vip, Manuel Bortuzzo si commuove: ecco cosa è accaduto

Dopo l’incidente, Manuel ha cominciato a coltivare una nuova passione: stiamo parlando del pianoforte. “La musica mi ha salvato la vita. Quando suono mi immagino in piedi” ha raccontato Manuel in uno dei confessionali che ha fatto, dove ha raccontato del modo in cui si è avvicinato a questo strumento musicale. La produzione e Alfonso Signorini hanno voluto fargli un regalo: hanno fatto entrare nella casa un pianoforte che Manuel potrà usare tutte le volte che vuole. Potrà continuare a coltivare la sua passione, a suonare e a fare musica con Katia Ricciarelli, che non vede l’ora di cantare per lui. Quando Manuel è entrato nella stanza in cui gli hanno fatto trovare il pianoforte, è scoppiato immediatamente in lacrime. La sua reazione ha commosso tutti. Successivamente, si è avvicinato allo strumento e ha cominciato a suonare, commuovendo a sua volta i milioni di telespettatori.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE — > “Sono in un mare di…”, il concorrente scoppia a piangere. Succede…

Adesso Manuel potrà portare un po’ del suo nuovo mondo anche nella casa: è davvero grato ad Alfonso Signorini per avergli fatto questo bellissimo regalo.