“Sono in un mare di…”, il concorrente scoppia a piangere. Succede l’irreparabile al “Gf Vip”

Al “Gf Vip”, Gianmaria Antinolfi è scoppiato a piangere a causa delle dichiarazioni di Sophie Codegoni: tra i due è accaduto un episodio irreparabile

Nonostante Gianmaria e Sophie sembravano essersi avvicinati durante le scorse settimane, quest’oggi la conoscenza tra i due si sarebbe definitivamente interrotta. L’ex tronista, sicura di sé e dell’uomo che vorrebbe avere al proprio fianco, non ha gradito l’atteggiamento remissivo e arrendevole del compagno, che a suo parere non avrebbe le qualità adatte per conquistarla.

Gianmaria, dal canto suo, ha cercato di chiarire con la modella milanese, ma quest’ultima si è mostrata irremovibile. I due, solamente pochi minuti fa, hanno intavolato una discussione nel giardino della casa. Sophie, che non ci è andata leggera con Antinolfi, lo ha addirittura fatto scoppiare a piangere.

NON PERDERTI ANCHE —> Elisa Isoardi, la FOTO mostruosa nelle stories: niente riesce a contenere il favoloso décolleté

Gianmaria Antinolfi scoppia a piangere. Succede l’irreparabile al “Gf Vip”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

NON PERDERTI ANCHE —> Anna Falchi, il poker da infarto ti fa saltare le coronarie: scegliere è impossibile

Nelle scorse settimane, tutto lasciava ipotizzare che, tra Sophie e Gianmaria, sarebbe presto sbocciato un sentimento d’amore. Antinolfi, che ha definitivamente archiviato la relazione con l’ex fidanzata Greta, si è detto molto preso dalla modella, la quale non ha mai nascosto di essere fisicamente attratta dal compagno. Nelle ultime ore, tuttavia, l’ex tronista si è mostrata insofferente nei confronti di Gianmaria, arrivando persino a non tollerare la sua compagnia. Quando i due si sono trovati soli nel giardino della casa, tutti gli altarini sono venuti a galla.

“Tu non sei neanche lontanamente la persona giusta per me“, ha esordito la Codegoni, di fronte ad un Gianmaria visibilmente sconvolto. Il manager partenopeo, ormai da giorni, soffre per l’allontanamento della modella, che di punto in bianco ha deciso di tenere le distanze da lui. I motivi sono i seguenti: “Non mi piaci perché non prendi in mano le situazioni, ti dimostri un sottone quando si parla di Soleil. Sei un grande stratega e un furbo“. Frasi certamente non lusinghiere, quelle che la Codegoni ha rivolto senza troppi giri di parole al suo coinquilino.

Antinolfi, colpito dalle dichiarazioni di Sophie, le ha più volte palesato la propria volontà di farle cambiare idea. Stando alle sue parole, il manager partenopeo sarebbe realmente interessato a lei. Per l’ex corteggiatrice, tuttavia, non ci sono i presupposti per approfondire la conoscenza da un punto di vista sentimentale: “Perdo l’energia accanto a te e mi sento troppo confusa. Non c’è attrazione mentale e mai ci sarà“.

Gianmaria, isolatosi nella camera assieme ad altri compagni, ha raccontato loro l’accaduto con la voce rotta dal pianto, esordendo con queste parole: “Sono in un mare di m***a“. I suoi coinquilini lo hanno immediatamente incitato a riconquistare Sophie, e a dimostrarle una volta per tutte il suo reale interesse.