Romina Carrisi, la confessione su papà Al Bano che lascia senza parole

Durante il programma andato in onda nel primo pomeriggio “Oggi è un altro giorno” Romina Carrisi ha fatto una confessione su Al Bano che ha spiazzato i fan

Alle 14:00 su Rai 1 come al solito è andato in onda il programma di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”. Tra gli ospiti fissi c’è Romina Junior Carrisi, la figlia minore di Romina Power e Al Bano, che ogni tanto racconta aneddoti sulla famiglia più amata dagli italiani e non solo.

Proprio nella puntata odierna la giovane ha svelato un retroscena sul padre: “Dopo un periodo di tre mesi che non ci sentivamo abbiamo ripreso a sentirci grazie a Ballando”. Il leone di Cellino San Marco infatti è tra i protagonisti dello show condotto da Milly Carlucci che è iniziato da pochi giorni e va in onda il sabato sera sempre su Rai 1. La Carrisi è stata poi invitata dalla conduttrice a spiegare le motivazioni di questo silenzio tra padre e figlia.

Romina Carrisi su papà Al Bano: “L’importante è chiarirsi”

I telespettatori saranno sicuramente rimasti colpiti dalle dichiarazioni dell’attrice e modella visto che di solito tutti i figli della coppia artistica formata da Romina Power e Al Bano vanno molto d’accordo con entrambi i genitori.

Serena Bortone è rimasta anche lei sorpresa e ha voluto approfondire la questione chiedendo alla Carrisi il motivo di tanta freddezza. La risposta è stata molto aleatoria: Romina Junior ha preferito sorvolare, dichiarando: “Ci siamo chiariti, ogni tanto capita, l’importante e chiarirsi e saper comunicare in maniera comunicativa”.

Padre e figlia si sono quindi parlati di nuovo grazie a “Ballando con le stelle” e a proposito della partecipazione dell’ugola d’ora allo show dedicato al mondo della danza, la fotografa ha detto di avergli fatto un grande in bocca al lupo, con poche e schiette parole: “Gli ho detto solo vai e divertiti. A 78 anni ha energia da vendere”.