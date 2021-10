Valentina Vignali, che gioco di curve! la FOTO lascia poco all’immaginazione: sublime

Valentina Vignali, la splendida influencer in una mise che lascia ben poco all’immaginazione. Lo spettacolo è sotto gli occhi dei fans.

Bollente, corpo seducente ed uno sguardo che conquista…questa è Valentina Vignali, la splendida influencer che negli anni ha conquistato il pubblico del web. Occupatissima tra gli allenamenti di basket ed i suoi impegni da influencer, per la giovane comunque trovare spazio per i suoi followers è non solo doveroso ma diventa un momento piacevole.

La Vignali infatti ama condividere col web gli eventi che la riguardano, sia lieti che meno come la scomparsa momentanea del suo amico a quattro zampe. Il web la ama: i maschi si perdono dietro quel gioco di curve che appare di foto in foto e le donne apprezzano il suo stile, sempre glamour e da elevare a modello da seguire.

Valentina Vignali lo fa per strada: il gioco pericoloso di curve lascia poco all’immaginazione

