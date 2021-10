Eva, anche in questa sera di fine ottobre, ha acceso gli animi dei suoi followers postando uno scatto in cui ha piazzato il suo fondoschiena in primo piano.

La sensualità di Eva non la si scopre di certo oggi: la nativa di Gyor è un’icona sexy da più di 30 anni. La star ungherese sembra trovarsi costantemente al mare: nei contenuti che posta ogni giorno sul web è sempre in spiagge paradisiache o in luoghi incantevoli e magici, indossando ovviamente costumi fenomenali.

Eva, quest’oggi, ha mandato in subbuglio Instagram condividendo una fotografia da applausi. La 48enne sta vivendo una seconda giovinezza e vanta un fisico da fare invidia alle ventenni. La gonna che indossa per l’occasione è estrema: il suo didietro pazzesco lascia senza parole gli ammiratori.

Eva, gonna strettissima e cortissima: fondoschiena in primo piano

Eva, anche oggi, ha estasiato i suoi followers postando uno scatto super sul suo profilo IG. L’ex attrice dei film a luci rosse, in un posto della favolosa Tanzania, non poteva non sfoderare un outfit sublime. La gonna è davvero strettissima e mette sempre più evidenza le sue natiche da infarto. I suoi glutei così in primo piano fanno perdere la testa a tutti.

La classe 1972 osserva con uno sguardo intenso l’obiettivo della fotocamera. La showgirl ha piazzato nel post anche uno scatto del sole e del cielo. “Il mare non può essere azzurro se il cielo è rosso fuoco”, ha scritto nella didascalia (anche in lingua inglese, come sempre d’altronde). “Sei più bella del tramonto”: il complimento di un utente non è certamente passato inosservato.

Qualche giorno fa, la 48enne aveva davvero esagerando coprendo il suo didietro solamente con un perizoma sottilissimo (che a momenti nemmeno si vedeva).